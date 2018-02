Iurie Leancă, despre vizita în România: Integrarea Republicii Moldova se face cu București, cu România și prin România

Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă a avut în această săptămână o întrevedere cu mai mulți oficiali români, printre care și cu președintele României, Klaus Iohannis.

Ajuns acasă, Iurie Leancă a vorbit despre discuțiile pe care le-a avut cu oficialii români, dar și despre cooperarea strânsă pe care o are țara noastră cu România.

În acest sens, oficialul a evidențiat în cadrul unui briefing de presă cele mai importante subiecte.

"Am revenit alaltăieri de la București, unde m-am aflat într-o vizită de trei zile. A fost a 2-a vizită pe care am efectuat-o în calitate de vicepremier pentru Integrare Europeană. Integrarea Republicii Moldova se face cu București, cu România și prin România. Vizita s-a axat pe două dimensiuni: relația bilaterală și agenda europeană a Republicii Moldova și rolul României în realizarea acestui obiectiv. Am avut întrevedere cu reprezentanți ai executivului, cu reprezentanții conducerii Parlamentului, începând cu domnul Dragnea, domnul Titus Corlățean, cu domnul Rodeanu, președintele Comisiei Comune dintre Parlamentul Republii Moldova și României, cu domnul Orban, cu președintele Camerei deputaților, dar și cu Klaus Iohannis. Guvernele de pe ambele maluri ale Prutului au datoria de a-și intesifica relațiile. Am avut consultări, demersuri, așa cum făceam și în 2013 și 2014. Am convenit cu ministrul pentru Afaceri să relansăm activitatea comisiilor interguvernamentale pe problemele de integrare europeană, ne referim la transferul experienței pe care România a acumulat-o. Am discutat despre obiectivele imediat următoare pe agenda noastră europeană. M-am axat pe câteva proiecte, în primul rând pe interconectarea dintre noi și România cu gaze. Astfel, gazoductul care s-a finalizat până la Ungheni, să fie construit până la Chișinău. Un obiectiv vechi, dar absolut necesar. Am făcut un schimb de opinii și pe energie electrică, am vorbit și despre poduri. O mare problemă este faptul că până astăzi noi nu am reușit să restabilim măcar un pod. Prioritățile sunt foarte clare, la Ungheni, la Sudul Moldovei. Cu doamna Dăncilă vom continua subiectul pe aceatsă temă. Am discutat și despre problemele forței de muncă , o să dureze acest proces de atragere a investițiilor. Am discutat și un proiect care ține de o eventuală anulare a tarifelor de roaming. Astăzi în derulare sunt peste 46 de proiecte susținute de către Guvernul român. Problema este că se știe puține despre acest lucru. Trebuie să medităm și să trecem la acțiuni, astfel ca cetățeanul Republicii Moldova să fie informat obiectiv: cine sunt prietenii, de unde vine sprijinul. Am discutat și despre banii care nu au fost utilizați din grantul de 100 de milioane, au fost renovate peste 800 de grădinițe, a fost construit gazoductul. Sunt în jur de 60 de milioane nevalorificate", a spus vicepremierul pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă.

PUBLIKA.MD amintește că vicepremierul pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă a avut o întrevedere cu președintele României, Klaus Iohannis.

În cadrul întrevederii, Iurie Leancă a exprimat mulțumiri pentru sprijinul dezinteresat pe care România îl acordă Republicii Moldova în parcursul european și în promovarea reformelor interne. Cu titlu special, oficialul a subliniat eforturile personale ale șefului statului român, care promovează cu fermitate cauza Republicii Moldova în plan extern.

Apreciind nivelul excelent al relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și România, Iurie Leancă s-a referit la semnificația simbolică a anului curent, când se sărbătoresc 100 de ani de la Marea Unire.