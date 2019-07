Iurie Leancă către Maia Sandu, despre birourile de la Guvern: Acolo numai lux nu e. Seamănă cu un populism ieftin

Fostul vicepremier Iurie Leancă spune ca așa-numitul lux din clădirea Guvernului, despre care a vorbit Maia Sandu, seamănă cu un populism foarte ieftin al premierului. Declaraţia a fost făcută de Leancă în cadrul unei emisiuni la TVC21.

"M-a deranjat că printre primele acțiuni pe care le-a inițiat a fost să prezinte luxul din cabinetele de pe etajul cinci, arătând și biroul în care am activat în calitate ce viceprim-ministru. M-a deranjat faptul că dânsa știe foarte bine că în acest birou am avut anumite activități și în 2014, acolo organizam conferițe de presă, ofeream interviuri, iar în celălalt birou am avut discuții și cu dânsa, când era ministră a Educației. Știa foarte bine că reparația a fost făcută până a veni eu la Guvern, prin 2012-2013, și să prezinte acest lux, acolo numai lux nu e. Seamănă cu un populism foarte ieftin, nici nu-mi dau seama pentru ce a fost nevoie", a declarat Iurie Leancă.