Iurie Harmelin a fost condus pe ultimul drum

Fondatorul şi regizorul teatrului "De pe strada Trandafirilor" Iurie Harmelin a fost condus astăzi pe ultimul drum. Zeci de prieteni, apropiaţi și simpli admiratori au venit să-şi ia rămas bun. Sicriul cu corpul neînsufleţit al maestrului a fost adus în incinta teatrului redenumit în cinstea sa, acolo unde până la vârsta de 66 de ani, a realizat sute de spectacole.



"Am venit să ne luăm rămas bun de la directorul, îndrumătorul şi colegul nostru. A fost un geniu, un om minunat, nu am cuvinte."



"Nu l-am cunoscut, însă am fost prezent la foarte multe spectacole în regia sa, fiecare unic în felul său. Îmi pare rău că pierdem astfel de personalităţi."



Colegii de breaslă, prietenii, rudele, dar şi toţi cei care i-au apreciat munca şi creaţia i-au adus un ultim omagiu.



STELA HARMELIN, soţia regizorului: "A fost un tată iubitor, un bunic minunat, deşi nu prea avea timp pentru familie. Se dedica trup şi suflet activităţii sale. Pentru mine el este un erou care a luptat toată viaţa."



VASILE PAVLENCO, actor Teatrul "De pe strada Trandafirilor": "Maestrul avea multe vise şi pe toate le transforma în scopuri. Mereu ştia ce dorea şi iubea să-şi atingă țelurile."



La funerarii au venit şi şeful statului, ministrul Culturii, dar şi primarul Capitalei.



IGOR DODON, președintele țării: "Este o mare pierdere. Mă bucur că am avut marea onoarea să-i înmânez anume eu Ordinul Republicii."



IGOR ŞAROV, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: "A creat un lucru cu adevărat important, Teatrul "De pe strada Trandafirilor" care-i poartă numele deja."



ION CEBAN, primarul Capitalei: "Este o pierdere enormă pentru noi toţi. Transmitem condoleanţe familiei, colegilor de breaslă, tuturor celor care l-au cunoscut."



Iurie Harmelin și-a făcut studiile la Moscova. Timp de 40 de ani, a montat mai mult de 250 de spectacole. Pe lângă teatru, a predat şi actoria. El a fost distins cu „Ordinul Republicii” şi „Gloria Muncii”.