Iurie Ciocan demisionează din funcţia de membru al CEC. Care este MOTIVUL

Iurie Ciocan și-a depus mandatul de membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC). Cererea a fost depusă la secretariatul Parlamentului. De asemenea, el a părăsit și funcția de director al Centrului de Implementare a Reformelor.

"Am depus cererea de demisie ieri dimineața. Nu am făcut public această informație. Motivul este simplu. Eu nu sunt de acord cu totul ce se întâmplă în legislația electorală, cu diminuarea statutului membrului CEC. Acest lucru am scris și în cerere", a precizat Ciocan.

Amintim că Iurie Ciocan a fost preşedinte al Comisiei Electorale Centrale din 2011 până în 2016.

În anul 2016 Ciocan a devenit membru CEC.