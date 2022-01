Iuri Vernidub, antrenorul Sheriff-ului, va trebui să achite jumătate de milion de euro dacă va pleca de la echipă înainte de încheierea contractului

Jumătate de milion de euro! Atât va trebui să achite antrenorul Sheriff-ului, Iuri Vernidub, dacă va dori să plece de la echipă înainte de încheierea contractului. Tehnicianul a dezvăluit acest lucru într-un vlog popular din Ucraina.



"Chiar dacă voi avea vreo ofertă interesantă, în acest sezon, noi am semnat în contract și o clauză, care nu este foarte mare. Sau poate eu așa cred că nu e mare, aproximativ jumătate de milion.", a declarat Iuri Vernidub, antrenor Sheriff Tiraspol.



Mai mult, Vernidub a mărturisit că atât el, cât și fotbaliștii au primit premii financiare consistente după evoluția de senzație din faza grupelor Ligii Campionilor unde Sheriff a jucat de la egal la egal cu Real Madrid, Inter Milano și Șahtar Donețk.



"Asemenea premii financiare eu nu am mai avut. Să fiu sincer în contract nu aveam prevăzute bonusuri. Unicul lucru care era stipulat era că dacă ne calificăm în faza următoare în cupele europene, atunci mi se va mări salariul. Când mi-au propus să prelungim contractul, nici nu m-am gândit mult. Am răspuns fără mari probleme, doar că m-au întrebat ce salariu vreau. Am refuzat să le spun după ce au făcut pentru mine. Însă, conducerea mi-a mai mărit salariul.", a declarat Iuri Vernidub, antrenor Sheriff Tiraspol.



Iurii Vernidub a recunoscut că fotbaliștii au parte de premii, însă când e nevoie sunt și amendați, mai ales când revin din vacanță cu kilograme în plus.

"Se permite un kilogram sau chiar un kilogram și jumătate mai mult. Dacă deja de la un kilogram și 600 de grame în sus, amenda e 200 de dolari. Cred că nu e mult pentru jumătate de kilogram. Ei imediat plătesc. Dar sunt și cazuri individuale. Sunt fotbaliști care vin cu un surplus de 5 kilograme. Avem și astfel de exemple.", a declarat Iuri Vernidub, antrenor Sheriff Tiraspol.



Vernidub și-a prelungit contractul cu Sheriff înainte de a plecat în vacanță. Tehnicianul a dezvăluit că nu a avut tocmai sărbători fericite. Înainte de revelion a fost operat de apendicită, iar în primele zile ale noului an a murit cel mai bun prieten al familiei, câinele.



"Am plâns în hohote. Am pierdut un prieten, câinele, un membru al familiei. Soția și acum suferă. Câinele a avut cancer. Doi ani am reușit să-i prelungim viața. I-am făcut 2 operații și tot atâtea chimioterapii. Tumoarea era mare și medicul ne-a zis să decidem ce facem. Foarte greu, dar am fost nevoiți să recurgem la eutanasiere.", a declarat Iuri Vernidub, antrenor Sheriff Tiraspol.



Tehnicianul ucrainean nu a ezitat să spună și despre viciile care le-a avut când era mai tânăr. Vernidub a mărturisit că era un împătimit al jocurilor de noroc.



"Ce să ascund? Puteam să intru în cazinou și apoi totul s-a pornit. Când soția mi-a zis prima dată că vom divorța a influențat foarte mult. Imediat am zis stop. Acum Slavă Domnului gata. Am familie, mai bine cheltui banii pentru nepoți și copii.", a declarat Iuri Vernidub, antrenor Sheriff Tiraspol.



Sheriff a revenit din vacanță pe 14 ianuarie și se va pregăti pentru a doua parte a sezonului la Tiraspol. "Galben-negrii" au programat primul meci oficial peste o lună.



"Viespile" își vor continua drumul în șaisprezecimile de finală a Ligii Europei, unde vor întâlni formația portugheză SC Braga.