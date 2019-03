Iulian Bercu a ajuns la linia de final după ce a alergat 250 de kilometri la ultramaratonul Racing The Planet din Noua Zeelandă

Moldoveanul Iulian Bercu a ajuns la linia de final după ce a alergat 250 de kilometri. Sportivul a reuşit să încheie cu succes ultramaratonul Racing The Planet din Noua Zeelandă. Acesta s-a clasat pe locul 15 din cei 180 de participanţi la cursă.



"250 de km de munţi, văi, câmpii, păduri interminabile pline cu arşiţă, vânt, ploi, râuri cu apă de gheaţă au rămas în urma acestei linii de finiş", a declarat Iulian Bercu, sportiv.



Într-un filmuleţ postat pe pagina sa de facebook, vizibil obosit, Iulian Bercu a împărtăşit emoţiile trăite în cadrul ultramaratonului. Chiar dacă a fost dificil, acesta spune că este mândru că a reuşit să ducă faima ţării noastre în Noua Zeelandă.



"Peste 180 de sportivi au aflat unde se află Republica Moldova, au aflat că există Republica Moldova, au aflat cum arată steagul Republicii Moldova. Astăzi au aflat că moldovenii pot să şi alerge când tare vor", a zis Iulian Bercu, sportiv.



Când s-a văzut la final, tot ce îşi dorea a fost o băutură răcoritoare şi ceva de mâncare.



"Un hot dog la care practic am visat şase zile mâncând tot felul de gustoşenii din pachete. Acum se va îndeplini un alt vis, o sticlă de bere", a spus Iulian Bercu, sportiv.



În cadrul ultramaratonului, Racing The Planet, sportivul din Moldova a concurat cu participanţi din 35 de ţări, precum Irlanda, China şi Japonia, Emiratele Arabe Unite şi Corea de Sud. Primul loc l-a obţinut un sportiv din Franţa.