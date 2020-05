IUBITORI de FRUMOS! În perioada pandemiei, mai mulţi moldoveni și-au amenajat curţile şi balcoanele cu flori

Vânzătorii din pepiniere spun că vânzările au crescut cu 70 la sută, comparativ cu alte luni ale anului."De când s-a început pandemia, stând acasă cu copilul mic, având timp, fiind în carantină, am început să plantez plante decorative și flori, tuie, buxus, viole, gazane, diferite flori care să înfrumusețeze grădina", a spus Lucia Teleucă."Avem grijă de ele ca să le udăm, să le dăm îngrășăminte ca să crească mai frumoase. Îmi plac foarte mult ele, îmi dau energie pozitivă. Vorbesc cu ele, căci când vorbești cu floarea, înflorește mai frumos"Toate au fost aduse din Polonia și Olanda, de unde i-a venit și inspirația pentru a o asemenea afacere."În gamă avem toate speciile, începând de la tuie mici, de la buxusuri din care oamenii fac gărdulețe micuțe și mai mari. Diferite flori înfloritoare, diferite barbarisuri", a explicat Nicolae Nirca, agent economic."Comparativ cu anul trecut vânzările chiar s-au mărit. Oamenii spun că au mai mult timp la dispoziție pentru a face frumos prin jurul casei. Cel mai mult s-a întrebat tot ce e verde: plante decorative, florile, după am început a aduce și unelte, vazoane și îngrășăminte", a menționat Nicolae Nirca."Îmi plac foarte mult florile și vreau să le plantez în grădină. Deja de o lună și ceva stau acasă și am timp liber"."Noi în sfârșit ne-am mutat la casă la sol, iar din curte nu ieșim. Prima dată am venit aici după flori. De aceasta am ieșit să cumpărăm și venim înapoi acasă".