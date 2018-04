Iubirea lor a rezistat tuturor greutăţilor. Un cuplu din Ştefan Vodă a sărbătorit 50 de ani de căsnicie

Jumătate de secol de fericire. Atât au sărbătorit soţii Demianov din oraşul Ştefan Vodă. El, fost profesor de sport, şi-a văzut viitoarea soție într-o fotografie și i-a trebuit un an să prindă la curaj pentru a face cunoştinţă cu ea. Însă, acum după 50 de ani de căsătorie pot spune că sunt împliniţi şi fericiţi.

"Primul eu am văzut-o într-un album a unui coleg de-al ei. Am văzut-o și nu am spus la nimeni. Un an de zile nu am spus la nimeni. Am mocnit", a mărturisit pensionarul Petru Demianov.

Abia după un an de zile și-a luat inima în dinți și a invitat-o la cină.

"Am stat puțin de vorbă în coridor și i-am spus: "Eu am venit să mă însor". Nu te grăbesc. Îți dau o zi", a declarat Petru Demianov.

Margareta povestește că inițial nu a acceptat propunerea, însă hotărârea viitorului soț a pus-o pe gânduri.

"M-a făcut să mă gândesc mult. Eu am mai avut cavaleri. M-a atras cel mai mult simțul umorului. A știut să se descurce, a fost răbdător. Se vede că prin această modalitate a decis să mă cucerească", a spus Margareta Demianov.

Trecutul lor a fost pe alocuri zbuciumat. Au crescut trei copii, iar pe unul l-au pierdut acum șapte ani. Petru și Margareta au și opt nepoți, iar pe șase dintre ei i-au luat în grija lor după moartea fiicei.

"Ei nu ne-au lăsat, ne-au luat sub aripa lor și ne-au condus, ne învață, ne sfătuiesc. Ei sunt totul pentru noi", a declarat nepoata Corina Talmazan.

"Cea mai importantă lecție a lor este că este nevoie să fim oameni cumsecade în lume", a declarat nepotul Tudor Talmazan.

La 50 de ani după ce și-au spus ferm DA, cei doi soţii au decis să-și reînoiască jurămintele.

Ceremonia a fost organizată de Serviciul Stării Civile din raion împreună cu Primăria orașului și Consiliul veteranilor. Soţii au primit şi un dar din partea primăriei.

"Venim în dar cu un utilaj, cu un cadou care să sporească temperatura dorinței dumneavoastră unul față de altul", a declarat viceprimarul orașului Ștefan Vodă, Sergiu Moloman.

"O diplomă de aur care se acordă pentru iubire și sinceritate, pentru statornicie și fidelitate, pentru înțelepciune și vorbe bune, pentru 50 de ani trăiți împreună", a spus primarul orașului Ștefan Vodă, Gheorghe Anghel.

Soții Demianov sunt siguri că vor ajunge și la nunta de platină.