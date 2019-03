Îţi taie respiraţia cu frumuseţea sa. Cine este fiica legendarului vocalist The Rolling Stones, Mick Jagger

Mick Jagger este unul dintre cei mai iubiţi şi apreciaţi interpreţi de muzică rock din lume. El s-a remarcat prin calitatea sa de vocalist al celebrei trupei The Rolling Stones. Fiica sa nu i-a călcat pe urme în ceea ce priveşte domeniul ales, Georgia May Jagger este un model de succes.

Tatăl său nu este celebru pentru atribute fizice, Mick Jagger fiind vocalistul trupei cu peste 200 de milioane de albume vândute în toată lumea, The Rolling Stones. Trupa britanică se află pe locul 4 în „100 Greatest Artists of All Time”.

Georgia May Jagger are 27 de ani şi este un celebru model şi designer în Marea Britanie. A prezentat pentru case de modă cunoscute iar înfăţişarea sa ar putea-o clasa în cel mai fruntaş top al industriei.

Contul său de Instagram are peste 890.000 de urmăritori care o susţin dacă luăm în calcul numărul apreciericlor şi comentariilor.