Îți schimbă felul în care vezi lumea! Lucruri despre care geografia sau fizica din școală nu te învață

Desigur că este important să-ți cunoști vecinii și să știi principiile de bază despre cum funcționează lumina, dar sunt și câteva lucruri pe care le afli din întâmplare și îți schimbă felul în care vezi lumea.

Citește acest articol pentru a afla răspunsul la unele dintre cele mai interesante probleme ale omenirii, potrivit feminis.ro.



1. Două echipe de fotbal pot juca una împotriva celeilalte deși se află în emisfere diferite



Stadionul Estadio Milton Correa, din Brazilia, mai este cunoscut și sub numele de Zerao (Marele Zero), deoarece este localizat chiar pe Ecuator și ambele echipe trec dintr-o emisferă în cealaltă în timpul aceluiași meci.



2. Punctul Nemo este cel mai greu de atins



În Oceanul Pacific, există un punct care este cunoscut ca fiind „polul unde nu se poate ajunge” și se încevinează cu Insula Ducie, Insula Motu Nui și Insula Mamă. Punctul a fost numit după faimosul submarin al lui Jules Verne din „20000 de leghe sub mări” și este atât de departe de pământ încât cei mai apropiați oameni sunt de cele mai multe ori astronauții de pe Stația Spațială Internațională.



3. Poți fi în 4 țări deodată



Four Corners este locul unde se întâlnesc statele americane Arizona, Utah, Colorado și New Mexico, deci locul unde poți fi în 4 țări în același timp.



4. Ghețarii depozitează mare parte din rezerva de apă a planetei



În jur de 10% din suprafața pământului este acoperită de gheață, peste 5.8 milioane de metri pătrați, care cuprind 75% din rezerva de apă a lumii. Cât despre apa în formă lichidă, Lacul Baikal din Rusia conține 20% din rezerva de apă mondială.



5. Gardul Dingo din Australia este mai lung decât granița dintre Rusia și China



În Australia secolului al XIX-lea, oile reprezentau un venit important și în 1880 s-a decis construirea unui mare gard, care să apere turmele de câinii dingo. Acesta a ajuns să fie mai lung decât granița China-Rusia.



6. Insula Pheasant își schimbă proprietarii o dată la 6 luni



Această insulă este localizată pe râul Bidassoa și este deținută atât de Franța cât și de Spania, care schimbă titlul de proprietate o dată la șase luni. Insula nu are locuitori și este închisă publicului.



7. Marea Moartă se află sub nivelul mării



Nivelul apei sărate scade cu un metru în fiecare an, iar acum este la 430 metri sub nivelul oficial, normal, al mării.



8. Peșterile Er Wang Dong și Hang Son Doong sunt atât de mari încât au propriul climat



Er Wang Dong este în China și este atât de mare încât are propria climă și propriile plante, iar localnicii pot prezice vremea doar uitându-se la peșteră, deoarece dacă în ea este ceață, afară va ploua. Hang Son Doong este în Vietnam și are o adâncime de 152 metri, unde există un râu care inundă zona când plouă. În ea se pot găsi diverse plante și chiar copaci.



9. În Mauritius există o zonă cu dune de nisip în 7 culori



Aici se găsește nisip natural roșu, maro, mov, verde, albastru, violet și galben, dispus în mai multe straturi. În plus, dacă iei o mână de nisip multicolor și încerci să-l amesteci, acesta se va separa pe culori.



10. Insulele Diomede sunt o graniță internațională și se află la 21 de ore distanță una de cealaltă



Aceste insule se află în mijlocul Strâmtorii Bering, iar cea din vest aparține Rusiei, pe când cea din est aparține Statelor Unite ale Americii. Insulele sunt separate de o graniță internațională și când pe una dintre ele este ora 6, pe cealaltă este ora 9.