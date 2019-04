Îți lasă gura apă! Căpşunile autohtone s-au copt şi vor fi scoase în vânzare. Cât vor costa

Nici nu am ajuns la mijlocul lui aprilie şi căpşunile autohtone s-au copt. Producătorii din ţară spun că săptămâna viitoare vor scoate deja fructele la vânzare.

Dmitri Zarişneac are două sere pline cu căpşuni în satul Sturzovca, din raionul Glodeni. Agricultorul spune că va vinde produsele cu peste 100 de lei kilogramul.



Bărbatul a început să cultive căpşuni acum patru ani. Acum are peste 18 mii de fire pe care le creşte după tehnologia hidroponică. Irigaţia se face astfel ca necesarul de nutrienţi să ajungă la fiecare plantă.



"Prin aceste picurătoare li se distribuie substanţele necesare. Căpșuna absoarbe cantitatea de care are nevoie şi împreună cu apa sunt distribuite şi substanţele nutritive, calciu, fosfor şi alte microelemente", a menţionat Dmitri Zarişneac.



Anul trecut, recolta a fost de o tonă de fructe, iar anul acesta, Dmitri speră că va obţine o cantitate dublă de căpşune. Pentru polenizarea plantelor sunt aduse insecte din Ucraina.



"Aducem bondarii din Kiev. Căpşuna se polenizează şi singură, dar oricum, atunci când este polenizată de bondari este mult mai bine, fructele sunt de o calitate mai bună", a declarat agricultorul.



Agricultorul spune că în două zile va strânge deja primele fructe care vor apărea pe rafturile mai multor magazine din ţară săptămâna viitoare.