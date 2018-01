Îţi condimentează viata şi are proprietăţi terapeutice. Cum să slăbeşti cu ajutorul piperului

Regele condimentelor, piperul, in toate formele lui (negru, alb, rosu, cu bob rotund sau cu bob lung), iti condimenteaza viata şi are proprietati terapeutice si chiar te poate ajuta sa slabesti.

E bun pentru stomac - Piperul creste nivelul secretiei de acid din stomac, ajutand astfel digestia si combatand diareea, constipatia, balonarea si crampele provocate de fermentarea alimentelor nedigerate complet.

Ajuta la slabit - cojitele in care sunt invelite boabele de piper (si care sunt macinate o data cu ele) ajuta la dizolvarea celulelor grase si accelereaza arderile metabolice, asadar, mancarurile piperate sunt o cale buna de a scadea in greutate.

E benefic pentru piele- Cercetatorii londonezi au descoperit ca piperul poate ajuta la vindecarea bolii de piele numite vitiligo, o maladie care depigmenteaza portiuni din piele, facandu-le albe-rozalii. Studiile arata ca piperina, substanta care da gustul iute piperului, poate stimula pielea sa produca pigment. Aplicarea piperinei pe zonele afectate combinata cu terapia cu ultraviolete a dat rezultate mult mai bune decat orice alt tratament pentru vitiligo. In plus, piperina protejeaza pielea de efectele nocive ale expunerii in exces la radiatiile ultraviolete.

Combate raceala si tusea - in medicina naturista Ayurveda piperul e adaugat in tonicurile folosite pentru vindecarea racelilor si tusei, deoarece desfunda nasul si sinusurile.

Poate reduce durerile de dinti si ajuta la intretinerea sanatatii danturii.