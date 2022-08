ITEC – PROGRAMUL GUVERNAMENTAL INDIAN DE SUSȚINERE A FORMĂRII SPECIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN DOMENII CHEIE

Orice societate care își dorește progresul investește în pregătirea forței de muncă pentru a construi o fundație solidă pe care să se înalțe o mândră ctitorie, simbolul trudei și al realizărilor profesionale a tuturor celor implicați. India este exemplul elocvent al unei națiuni cu o aplecare atentă către evoluție prin învățare temeinică, realizată prin accentul pe consolidarea abilităților și dezvoltarea competențelor, unde factorul uman poartă cea mai mare însemnătate. În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe din India, prin agenția care are în grijă programele de consolidare și dezvoltare a competențelor, denumită Administrația Dezvoltării Parteneriatelor, implementează strategii de sporire a cunoștințelor specialiștilor din domenii cheie prin varietatea de cursuri oferite prin programul ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation – Cooperarea Tehnică și Economică Indiană).

ITEC a luat naștere la 15 septembrie 1964 ca un program bilateral de asistență al Guvernului Indiei. În ochii inițiatorilor săi, un program de cooperare tehnică și economică era esențial pentru dezvoltarea relațiilor Indiei cu alte țări, întemeiate pe parteneriate și cooperare întru beneficii reciproce. Fiind principalul instrument de împărtășire a călătoriei evolutive a Indiei cu națiunile de pe întreaga planetă, ITEC-ul s-a propulsat pe scara creșterii datorită filosofiei „este mai înțelept să-l înveți pe om să pescuiască decât să îi oferi peștele”, dovada vie a acestei direcții regăsindu-se în accentul pe dezvoltarea și consolidarea abilităților.

Anual, specialiști din sistemul de guvernământ din peste 160 de state sunt invitați să ia parte la experiența indiană de îmbogățire a cunoștințelor, obținute cu asiduitate de locuitorii subcontinentului în cei 75 de ani de la câștigarea independenței. Mulțumită numeroaselor activități din acest program, vizibilitatea Indiei – ca națiune ce oferă expertiză în domenii tehnice, dar și oportunități de calificare și specializare, servicii de consultanță, respectiv studii de fezabilitate – pe platforma internațională a crescut exponențial. Relevanța, dar mai ales utilitatea programului ITEC se reflectă în numărul de participanți – peste 200.000 de la debutul său –, aflat pe o pantă ascendentă. În ultimii ani, peste 14.000 de burse sunt acordate pe an sub umbrela ITEC și a celorlalte programe surori; peste 300 de cursuri de specializare sunt disponibile la peste 100 de instituții de învățământ superior. Sectoarele țintă sunt la fel de diverse precum însăși coloritul nemaipomenit și natura incluzivă a Indiei: de la IT, administrație publică, antreprenoriat, la management electoral, IMM-uri, dezvoltare rurală, energie regenerabilă și câte altele.

Grup de cursanți ITEC în vizită la Parlamentul indian, New Delhi (2019)

Având în vedere că India și Republica Moldova nutresc puternice sentimente de prietenie, nu este de mirare că specialiștii moldoveni au ales o instituție indiană de învățământ superior drept centru de pregătire potrivit pentru nevoile lor încă din anul 2007. În ultimul deceniu, aproape 30 de profesioniști au beneficiat de cunoștințele pe care omologii indieni le-au împărtășit cu seriozitate și pasiune. Moldovenii au preferat domenii precum comunicare în limba engleză, finanțe-bănci, audit, dezvoltare rurală, afaceri parlamentare, energie regenerabilă, resurse umane, servicii poștale etc. Cursurile i-au ajutat să se perfecționeze în sectoarele de interes și s-au integrat de minune în rețeaua de absolvenți la nivel internațional, legând prietenii de calitate. Mulți dintre absolvenții moldoveni ocupă poziții importante, fie în sfera de stat, fie în cea privată, devenind, totodată, purtătorii stindardului ITEC atât în macro-comunitate – Republica Moldova –, cât și în micro-comunitate – localitatea în care viețuiesc –, contribuind la cimentarea punții culturale dintre India și patria lor mamă.

Cursanții ITEC în fața India Gate, celebrul monument din capitala Indiei (2020)

Doi dintre cursanții moldoveni au avut amabilitatea să ne împărtășească, în câteva cuvinte, din trăirile lor pe meleaguri indiene. Dna Tamara Ropot a participat la un curs dedicat îmbunătățirii calității serviciilor poștale la Ghaziabad în 2018. „Acolo am participat la un curs pentru serviciile poștale. Am cunoscut o sumedenie de oameni minunați acolo. Am avut parte de o experiență, aș putea spune, chiar deosebită, iar toate informațiile obținute le-am împărtășit cu ai mei colegi de la Poșta din Moldova. Aș dori să mulțumesc ITEC pentru oportunitatea oferită de a participa la acest curs de instruire și recomand tuturor colegilor și prietenilor să aplice pentru o bursă în cadrul programului”, mărturisește dânsa. În anul următor, dl Alexandru Volosin a petrecut câteva săptămâni în Noida, specializându-se în auditul în mediul IT. „Sunt bucuros să spun că, în 2019, am avut ocazia să particip la un curs internațional în domeniul de audit în mediul IT prin CISA (International Center for Information Systems and Auditing – Centrul Internațional pentru Sisteme de Informații și Audit). Drept să spun, a fost una dintre cele mai plăcute perioade din viața mea, pline de îmbunătățire a cunoștințelor, emoții pozitive, oameni deschiși și mâncăruri delicioase. Participarea la acest curs mi-a schimbat viziunea cu privire la activitatea mea profesională în viitor, statornicind o mai limpede orientare și o direcție mai precisă în ceea ce privește auditul în mediul IT în țara mea”, a povestit acesta.

În 2022, se împlinesc 58 de ani de existență a ITEC, caracterizați de muncă asiduă, de schimb de cunoștințe, de trăiri unice și de progrese în nenumărate domenii, la care au contribuit atât membrii conducerilor instituțiilor implicate în buna desfășurare a activităților din program, cât mai ales profesorii și învățăceii, dar și colectivele misiunilor diplomatice care facilitează accesul la informație și susțin comunicarea eficientă dintre persoane și state. Fiind un program guvernamental, este bine de reținut că sprijinul de care se bucură învățăcelul înglobează acoperirea costului biletelor de călătorie tur-retur, taxei de studiu, cazării și meselor, respectiv acordarea bursei pentru necesitățile cotidiene.

Cursurile din oferta programului ITEC, informațiile despre instituțiile participante, criteriile de eligibilitate și alte detalii importante sunt disponibile pe portalul https://www.itecgoi.in/, la care cetățenii moldoveni pot apela cu încredere.

Autor: Dr. Hilda-Hedvig Varga (specialist în cultură și civilizație indiană)

