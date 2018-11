Italianul Mattia Montini este noul atacant al echipei Dinamo Bucureşti

scrie agerpres.ro. În vârstă de 26 ani, Montini a început fotbalul la juniorii clubului AS Roma şi a mai jucat în campionatul italian pentru Benevento, Feralpisalo, Cittadella, Juve Stabia, Arezzo, Pro Patria, Monopoli, Bari şi Livorno.Fotbalistul italian a efectuat vizita medicală la Institutul Naţional de Medicină Sportivă (INMS) din Capitală şi s-a alăturat lotului pregătit de antrenorul Mircea Rednic în cantonamentul de la Săftica.În sezonul trecut, Mattia Montini a disputat 26 de meciuri pentru Livorno, marcând două goluri. În 193 de meciuri jucate în ligile inferioare ale campionatului italian, el a înscris 49 de goluri.Noul atacant al lui Dinamo are 7 selecţii şi 4 goluri marcate pentru reprezentativa sub 20 de ani a Italiei.Mattia Montini este al cincilea jucător care semnează cu Dinamo de la sosirea antrenorului Mircea Rednic, după fundaşul albanez Nasser Aliji, mijlocaşul algerian Rachid Ait-Atmane, mijlocaşul nigerian Simon Zenke şi atacantul francez Gregory Tade.