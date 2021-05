Italia, în fața unei provocări. Squadra Azzurra vrea să cucerească trofeul EURO 2020

Pentru echipa națională de fotbal a Italiei, Campionatul European din această vară reprezintă o șansă de a-și recăpăta imaginea de altă dată. "Squadra Azzurra", care nu a reușit să se califice la Cupa Mondială din 2018, promite să fie o echipă de temut la competiția continentală.



"Schimbarea la față" a selecționatei Italiei, care a câștigat 10 meciuri din 10 în preliminarii, se datorează, în mare parte, lui Roberto Mancini. Acesta a renunțat la stilul defensiv de joc și a transformat echipa într-o adevărată forță ofensivă.



"Sunt momente, când trebuie să schimbi anumite lucruri și noi am încercat să facem asta. Când intri pe teren cu o altă mentalitate, când vrei să înscrii și îți asumi anumite riscuri, atunci rezultatele vor apărea cu siguranță", a menționat Roberto Mancini, selecționer Italia.



"El a lucrat mult la moralul nostru și ne-a dat entuziasmul pe care l-am pierdut, după ce nu ne-am calificat la Cupa Mondială. El a procedat corect că nu a pus multă presiune, permițându-ne să ne exprimăm individualitatea pe teren și să oferim o identitate abilităților noastre", a precizat Leonardo Bonucci, fundaș Italia.



Naționala Italiei va participa pentru a 10-a oară la un Campionat European. În această vară, echipa își dorește să repete succesul din 1968, atunci când "Squadra Azzurra" a cucerit trofeul.



"Vom face tot ce ne stă în puteri. Vom încerca să depășim propriile limitele pentru a face întreaga națiune fericită", a spus Bonucci.



"Italia are un viitor mare. Cred că vom reveni printre echipele de top. Acest tricou, aceste culori și această națiune merită să fie acolo unde a mai şi fost. Din ce văd eu, cred că vom reuși, pentru că echipa are un viitor strălucit", a subliniat Jorginho, mijlocaș Italia.



La EURO 2020, Italia va evolua în grupa A, din care mai fac parte Turcia, Elveția și Țara Galilor. În meciul de deschidere, discipolii lui Roberto Mancini, vor întâlni naţionala Semilunii, pe stadio Olimpico. Partida, care este programată în data de 11 iunie, va fi transmisă, în direct de PRIME, cu începere de la ora 22:00.