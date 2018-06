ITALIA, CU OCHII PE ROMI! Ministrul de Interne vrea să îi expulzeze pe străini

Ministrul de Interne italian, Matteo Salvini, vrea să facă un recensământ al romilor din peninsulă. Planurile sale au fost criticate de politicieni şi de societatea civilă, care i-au reamintit că legislaţia nu permite realizarea de recensăminte pe criterii rasiale. Salvini vrea să reducă numărul de imigranţi şi să îi expulzeze pe străinii care au ajuns ilegal în Italia.

Matteo Salvini a declarat că a cerut un raport legat de situaţia romilor din Italia, pentru a vedea cine şi câţi sunt. În Italia se află o comunitate mare de romi, mulţi dintre ei veniţi din România şi din ţările fostei IUgoslavii. Salvini şi-a exprimat regretul că nu îi poate expulza pe toţi.



"În ceea ce îi priveşte pe romii care au cetăţenie italiană, din păcate va trebui să îi păstrăm, pentru că nu îi putem expulza", a spus Matteo Salvini, ministru de Interne.



Salvini vrea să îi trimită acasă şi pe cei care ajung în Italia în căutarea unui loc de muncă sau a unui trai mai bun. În plus, el vrea ca statul să reducă cheltuielile destinate imigranţilor.



"Am cerut şi am primit milioane de voturi de la italieni cărora le-am promis un control mai strict în privinţa imigranţilor, mai puţine debarcări ale navelor de imigranţi, mai puţine decese şi mai multe expulzări. Acum, unii se miră că facem exact ceea ce am promis în campania electorală", a spus Matteo Salvini, ministru de Interne.



Ministrul de interne italian a declarat că se va întâlni cu omologii săi din Austria şi Olanda cu care va discuta despre impunerea de controale la frontiere. El a recunoscut că atitudinea sa nu e pe placul tuturor, dar a declarat că nu îl interesează părerea altora.



"Mi-am promis că nu voi reacţiona la insulte. Deşi se spune despre mine că sunt asasin, criminal, fascist, rasist, nazist, am primit ameninţări cu moartea - tot felul de lucruri ciudate - oameni care se iau de copiii mei. Eu tac şi merg mai departe", Matteo Salvini, ministru de Interne.



Matteo Salvini este liderul Ligii, un partid de extremă dreapta aflat în coaliţia de guvernare cu Mişcarea de 5 Stele, o grupare politică populistă care a obţinut cele mai multe voturi la scrutinul din martie.