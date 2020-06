Italia cere reciprocitate de la partenerii europeni în privinţa redeschiderii frontierelor

Ministrul italian de externe, Luigi Di Maio, a cerut reciprocitate de la partenerii europeni în ce priveşte redeschiderea frontierelor, în contextul în care Austria şi Elveţia îşi menţin închise graniţele cu Italia în pofida unei relaxări care se generalizează în Europa, notează AFP, citată de Agerpres.



"Italia a ales astăzi (miercuri, n.red.) ca dată de deschidere, aşteptăm o reciprocitate din partea tuturor ţărilor europene", a declarat Luigi Di Maio într-o conferinţă de presă la Roma alături de omologul său francez, Jean-Yves Le Drian.



"Am fost primii afectaţi de pandemie, dar am avut cifre (epidemiologice) mai scăzute decât alte ţări", a adăugat şeful diplomaţiei de la Roma.



Italia şi-a redeschis miercuri frontierele pentru turiştii europeni, făcând un nou pas spre normalizare şi relansare, odată cu apropierea verii, a turismului, un sector-cheie pentru economia sa.



Însă ţările vecine Elveţia şi Austria, îngrijorate de o posibilă reizbucnire a epidemiei din Lombardia, la un moment dat epicentrul european al maladiei, îşi menţin închise graniţele cu Italia, spre nemulţumirea guvernului de la Roma.



"Am luat contact cu colegul meu austriac şi am stabilit împreună că va exista o comparaţie la nivelul Ministerelor Sănătăţii ale celor două ţări cu privire la datele epidemiologice", a afirmat Di Maio.



"Italia poate arăta că situaţia noastră actuală este mai bună decât cea din anumite părţi ale Bătrânului Continent. Ministrul m-a asigurat că decizia (Austriei) nu este definitivă", a adăugat el.



La rândul său, ministrul francez a insistat că este necesară coordonarea eforturilor de redeschidere a frontierelor (UE), nu doar a frontierelor interne, dar şi în privinţa calendarului frontierelor externe.

"Va trebui, în jurul datei de 15 iunie, să ştim ce vom face pentru frontierele noastre externe", a spus Le Drian, aflat în prima deplasare în afara ţării de la sfârşitul măsurilor de izolare.