Italia are nevoie disperată de imigranţi pentru a-şi plăti pensionarii

Prin reducerea fluxurilor de migranţi, 'noi vom pierde în cinci ani o populaţie care echivalează astăzi cu un oraş precum Torino', adică '700.000 de persoane sub 34 de ani, în decurs de o legislatură', care durează în Italia cinci ani, a afirmat Boeri în faţa Camerei Deputaţilor.Reforma preconizată de noul guvern va costa între 18 şi 20 de miliarde de euro, a atenţionat preşedintele INPS, în opinia căruia ar fi mai bine să fie relaxată vechea lege, zisă Fornero, care a redus substanţial vârsta de pensionare şi pe care noul guvern vrea să o abolească.Boeri a asigurat, de asemenea, că economia italiană are nevoie de o mână de lucru a imigranţilor pentru a asigura unele sarcini (muncitor agricol, infirmieră, etc) pe care italienii nu vor să le preia, scrie agerpres.ro