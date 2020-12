Italia ar putea înregistra peste 700.000 de decese în 2020, cea mai mare cifră după 1944

"Anul acesta, din păcate, vom depăşi cu uşurinţă pragul de 700.000 de decese", a afirmat Gian Carlo Blangiardo pentru Agora, un program al televiziunii publice RAI."Este o cifră îngrijorătoare", a adăugat el. "Ultima dată când am depăşit pragul de 700.000 de morţi a fost chiar la mijlocul celui de-Al Doilea Război Mondial", a mai spus el.Blangiardo a prezis şi o criză demografică accentuată, în condiţiile în care se aşteaptă ca numărul nou-născuţilor să scadă sub 400.000 în 2020, de la circa 420.000 în 2019.În fiecare din ultimii şase ani, numărul nou-născuţilor a atins niveluri minime în Italia. Predicţia lui Blangiardo sugerează că Italia se va confrunta cu un al şaptelea record negativ consecutiv.De asemenea, datele prezentate marţi de ISTAT demonstrează că populaţia Italiei este din ce în ce mai îmbătrânită şi mai puţin numeroasă, imigraţia nefiind suficientă pentru a compensa declinul demografic.La sfârşitul anului 2019, Italia număra 59.641.488 de locuitori, cu circa 175.000 mai puţini decât la finele lui 2018 (minus 0,3%) şi cu numai 207.000 în plus faţă de 2011, când a avut loc ultimul recensământ important, indică ISTAT.O altă constatare este aceea că Italia este una dintre ţările cu cea mai îmbătrânită populaţie: din 2011 vârsta medie a crescut cu doi ani, ajungând la 45. Persoanele de peste 45 de ani formează în prezent 53,5% din totalul locuitorilor, faţă de 48,1% în 2011.