Italia, afectată grav de coronavirus. Peste 2500 de decese și aproape 22 de mii de cazuri de îmbolnăviri

Pe măsură ce COVID-19 avansează, statele europene, din epicentrul epidemiei, continuă să întreprindă măsuri de prevenire a acesteia. Italia rămâne a fi cea afectată de coronavirus cu peste 2500 de decese și aproape 22 de mii de cazuri de îmbolnăviri.

Ieri, la Roma a fost deschis un spital în care se tratează bolnavii de COVID-19. Medicii și infirmierele sunt supuși constant riscului infectării, iar trăirile lor se regăsesc într-un videoclip postat pe internet.



În același timp, primul pacient diagnosticat cu coronavirus în orașul Torino, despre care s-a spus că a fost tratat, a fost testat, din nou, pozitiv. O echipă de experți din Genova a estimat că apogeul epidemiei va fi în 25 martie. Ulterior, virusul va bate în retragere. Până atunci, guvernatorul din Lombardia a cerut oamenilor să respecte, în continuare, măsurile de precauție și să nu se relaxeze. Declarația a fost făcută în contextul în care s-au înregistrat 8.000 de plângeri din ultimele 24 de ore, pe numele celor care au încălcat normele de carantină.

În Franța a fost restricționată procurarea paracetamolului atât în farmacii, cât și online pentru a evita stocarea inutilă a preparatului. În plus, ministrul de Interne de la Paris a anunțat că cei care vor fi prinși că se plimbă pe străzi sau încearcă să părăsească țara vor fi amendați.



”100 de mii de polițiști au fost mobilizați pe întreg teritoriul țării. Vor verifica fiecare persoană dacă dețin un certificat care să ateste motivul deplasării. Vor verifica oamenii care circulă cu mașini personale, cu autobuzele, dar și pietonii. Sunt prevăzute amenzi de la 38 de euro până la 135 de euro”, a spus ministrul francez de Interne, Christophe Castaner.



După italieni și spanioli, a venit rândul francezilor să-i aplaude pe cei care sunt în prima linie în lupta cu COVID-19.



Lucrurile sunt tratate cu seriozitate și în Austria, unde sunt aproape 1500 de cazuri confirmate. La Viena, un centru de convenții a fost transformat în spital pentru pacienții de coronavirus.



”În acest centru am amenajat 880 de paturi de spital. Am stabilit cu centrul de convenții să folosim săli suplimentare. Există posibilitatea de extindere până la 3000 de paturi”, a spus primarul Vienei, Michael Ludwig.



Spre surprinderea oficialilor, dar și a cetățenilor, virusul a ajuns și în Muntenegru, ultima țară afectată din Europa. Autoritățile de la Podgorica au raportat primele două cazuri de îmbolnăviri, ambele importate.



”Femeile testate pozitiv au fost plasate într-un centru medical. Starea lor este stabilă”, a spus premierul din Muntenegru, Dusko Markovic.



În contextul în care numeroase state ale lumii și-au închis granițele și au întrerupt cursurile, directorul OMS pentru Europa a declarat că aceste măsuri vor încetini pandemia, însă nu o va opri.