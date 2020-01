Italia a confiscat şi distrus o cantitate de 9,5 tone de carne de porc provenită din China

Carnea de porc importată ilegal era ascunsă într-un lot de legume provenit din China şi a fost depozitată la o facilitate de stocare din apropiere de Padova deţinută de un cetăţean chinez. Carnea a fost transportată cu camionul din Olanda, după ce a fost adusă cu vaporul din China până în portul Rotterdam. Poliţia italiană a precizat că, deoarece a încălcat regulile de import în UE, carnea de porc a fost distrusă.Descoperirea scoate în evidenţă riscul ca pesta porcină să ajungă în Europa via alimentele importate, în condiţiile în care virusul poate supravieţui în carne timp de mai multe luni.Mai multe ţări din Europa de Est se luptă să ţină sub control pesta porcină africană, care recent a fost descoperită la un mistreţ sălbatic din apropierea graniţei dintre Polonia şi germani, cel mai mare producător de carne de porc din UE. Statele membre au construit garduri şi au extins măsurile de securitate pentru a împiedica răspândirea virusului pestei porcine peste graniţe.Industria cărnii de porc din China se confruntă de peste un an cu o epidemie fără precedent de pestă porcină africană, care a decimat efectivele de porci şi s-a răspândit şi în alte ţări din Asia. Această situaţia a dus la creşterea importurilor de carne de porc din Europa, exporturile UE spre China înregistrând anul trecut o creştere de 73%.