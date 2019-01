ISTORIE REÎNVIATĂ. Un vechi conac din Soroca a fost restaurat şi transformat într-un centru de reabilitare

După mai bine de o sută de ani, un conac boieresc din centrul oraşului Soroca a fost restaurat și transformat într-un centru de reabilitare. Edificiul care datează din 1912 urmează să găzduiască, în scurt timp copii și tinerii cu probleme emoționale.



De-a lungul anilor, clădirea a fost utilizată în diferite scopuri și-a pierdut imaginea inițială, astfel că arhitecții care s-au ocupat de lucrări au ținut să refacă aproape în totalitate vechea faţadă.



"Noi am văzut prin poza de epocă că există nişte pilaştri din cărămidă şi continuarea pilaştrilor care ieşeau pe acoperiş sub forme de ornament, noi ne-am gândit să le dezgolim", a spus Ion Andruşceac, arhitect.



Ideea de a reabilita monumentul istoric şi a-l transforma într-un centru util a venit din partea Ministerul Sănătăţii. Noua instituţie urmează să îşi deschidă uşile la începutul verii.



"Va fi o instituţie cu o specializare înaltă, unică în Republica Moldova. Este vorba de un număr de opt, zece copii care vor veni din întreaga republică. Numărul redus al beneficiarilor se explică prin complexitatea serviciului, prin intensitatea cu care se va lucra", a spus Ina Osadciuc, directorul Centrului de Plasament Temporar.



Mai târziu va fi construită şi o anexă.



"Noi am considerat că această clădire separată, care noi am propus-o ca spaţiu de hobby să fie pentru, să spunem aşa să picteze icoane pe sticlă, să facă nişte obiecte din lemn", a spus Ion Andruşceac, arhitect.



Lucrările de reabilitare au durat în jur de un an, iar întreg procesul a fost monitorizat de Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor.



"Proiectul de execuţie a fost coordonat la consiliul naţional al monumentelor istorice încă în 2017. Este un bun exemplu pentru toţi", a declarat Ion Ştefăniţă, directorul Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor.



Proiectul de reabilitare a costat 2,6 milioane de lei. Banii au fost alocaţi de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.