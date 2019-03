Istoria voluntarei din Moldova, care a călătorit timp de DOI ANI în jurul Lumii

O locuitoare a Capitalei, Iana Miheeva, a întreprins o călătorie îndelungată în jurul lumii. Timp de doi ani ea s-a aflat pe corabie în calitate de voluntar şi a vizitat, astfel, 45 de ţări exotice.

În tot acest răstimp, ea nu doar şi-a făcut o mulţime de prieteni noi, dar a trecut prin şapte furtuni de mare şi a învăţat să comunice cu ajutorul gesturilor şi a mimicii.

Întoarsă acasă, Iana deja planifică o nouă călătorie şi îşi împărtăşeşte din experienţă, organizând master-class-uri.

Jamaica, Seychelles, Bahamas, Haiti, Liban, Malaezia şi Madagascar - sunt doar o parte dintre ţările pe care le-a vizitat Iana Miheeva. Are 34 de ani, este din Chişinău şi timp de doi ani a călătorit pe corabia "Logos Hope". Anterior, lucrase câţiva ani într-o organizaţie de caritate din Capitală, iar când a apărut posibilitatea să meargă în calitate de voluntar pe un vas plutitor în jurul lumii, Iana nu a stat niciun minut pe gânduri.



"Dintr-un punct de vedere, să stai pe corabie estе destul de interesant, dar din altul - e complicat, pentru că este un spaţiu închis, în care se află 400 de oameni din 60 de ţări, reprezentanţi ai diferitor culturi", a spus femeia.



Călătoria în sine nu a fost mai puţin complicată decât procesul de pregătire. Înainte de a pleca în croazieră Iana a avut nevoie de 16 vaccinuri împotriva diferitor boli tropicale. Datorită acestor vaccinuri ea nu s-a îmbolnăvit niciodată. A învăţat să pună preţ pe lucruri simple, cum at fi cărţile, de exemplu.

Pe corabia cu care a călătorit se află cel mai mare magazin de cărţi plutitor din lume, cu scopul de a promova educaţia în ţările subdezvoltate. Iana era responsabilă de siguranță şi ajuta la sortatrea cărţilor. Tot acest răstimp, cei de pe navă au comunicat în limba engleză.



"Ca să ajungă pe corabie, oamenii aşteptau la coadă câte 4 ore pe ploaie şi pe soare. Făceam tot posibilul ca să le oferim apa de care aveau nevoie. 14 000 de oameni pe zi urcau pe corabie ca să cumpere cărţi", a spus Iana.



Iana recunoaşte, că unica ţară, unde se simţea ca acasă, a fost Africa de Sud, iar cel mai pitoresc loc pe care l-a văzut vreodată au fost insulele Seychelles. Totuşi, fiecare țară a impresionat-o în felul său.



"Eu mi-am dorit foarte mult să ajung pe o plantaţie de ceai şi să îmbrăţişez o tufă de ceai. Asta am şi făcut. Am vrut să ajung pe insula pe care s-a aflat încărcerat Nelson Mandela. Şi am fost pe insula Robin, adică am avut o listă cu ceea ce mi-am dorit să fac", a subliniat voluntara.



Revenind în Moldova, Iana trebuia să se adapteze din nou la viaţa de aici, dar imediat ce s-a întors în ţară a fost invitată să lucreze la un magazin de haine şi echipamente sport.

Acum ea ajută turiştii începători să-şi planifice corect o călătorie şi cu plăcere împărtăşeşte din experienţa acumulată.



"Am impresia că am plecat un om, dar m-am întors cu totul altul. Practic, eu am învăţat să urmăresc după oameni. Eu desigur nu vorbesc în 150 de limbi, dar acum eu aş putea să mă înţeleg, practic, cu orice persoană, în orce limbă ar vorbi ea", a spus Iana Miheeva.