Istoria unei pensionare care a devenit într-o zi milionar: Am visat toată viaţa ca nepoţica mea să fie independentă şi i-am procurat un apartament

Majoritatea câştigătorilor din biletele la loto aleg să-şi investească venitul în imobile, maşini, studiile copiilor şi călătorii. O spun organizatorii Loteriei Naţionale care afirmă că zece moldoveni au câştigat câte un milion de lei, după ce au procurat biletele iar alte câteva sute de mii s-au ales cu diferite premii şi sume de bani.

27 mai 2019 a fost ziua care i-a schimbat viaţa pensionarei Maria Volcov şi familiei acesteia. Zi, în care, femeia a procurat mai multe bilete la Loteria Naţională, le-a răzuit şi a aflat că a devenit, într- o clipă, milionar. Nu i-a venit să credă că norocul a ales-o anume pe ea.





"A fost o zi obişnuită, la gheretă obişnuită, am luat, ca de obice, 12 bilete şi curăţind stratul de securitate, iată acest bilet, au coincis toate cinci cifre. Bucurie nemaipomenită. Am socotit că sunt prea obosită, l-am lăsat de- o parte după care, iarăşi am vrut să mă conving că am dreptate, iarăşi au coincis", a declarat Maria Volcov, câştigătoare Loteria Moldovei.





Nu a stat prea mult pe gânduri şi a decis imediat să- şi realizeze un vis mai vechi: să procure un apartament pentru nepoata ei, elevă în clasa XI-a.







"Acest milion l-am investit în imobil. Dumneavoastră astăzi sunteţi în imobilul nou-procurat,care am visat toată viaţa ca nepoţica mea unică şi iubită să fie independentă şi i-am procurat un apartament. Şi, desigur, călătorii", a declarat Maria Volcov, câştigătoare Loteria Moldovei.





"Numai când s-a început Loteria Naţională ea a spus: când o să câştig un milion, o să- ţi iau un apartament. Şi când bunica a câştigat, mi-a spus: ce, ai crezut că am glumit? Bunica vrea să învăţ la o universitate bună. Pentru asta trebuie mulţi bani", a declarat Eleonora, nepoată.





Pe lângă achiziţia importantă, Maria Volcov a decis să împartă suma care i-a mai rămas, cu cei nevoiaşi. Deoarece, spune ea, dar din dar se face rai iar binele întotdeauna se întoarce înzecit.





" La azilul de câini, cu hrană, cu cadouri, am donat o sumă de bani pentru vaccinuri. După care, o familie cu 6 copii din Mileştii-Mari, foarte nevoiaşă, care au rămas fascinaţi de ce le-am adus şi cum am petrecut cu ei o zi întreagă. Apoi am fost la internatul de invalizi şi bătrâni. "



Norocoşi precum Maria Volcov nu sunt deloc puţini în Moldova. Cineva a câştigat din prima, cineva a procurat mai multe bilete luni la rând, după care a aflat marea veste. Cert este că viaţa tuturor s-a schimbat peste noapte, spre bine.









"Realizăm că, la aceşti câştigători, viaţa s-a schimbat spre bine. Mulţi dintre ei au investit în imobil, mulţi au investit în maşini personale, alţii, în studiile copiilor. Noi vedem că aceşti bani sunt investiţi, de regulă, foarte raţional. Dacă i-a zâmbit omului norocul să găsească o sumă de bani frumişică în biletele Loteriei Naţionale, cred că ar trebui să se bucure de această sumă deplin. Dacă a câştigat un milion, milionar să devină", a declarat Mircea Marco, prezentator.





Amintim că Guvernul a dat aviz pozitiv la un proiect de lege, propus de deputaţii blocului ACUM, Dumitru Alaiba şi Radu Marian, ce se referă la impozitarea câştigurilor la jocurile de noroc şi pariuri sportive, din 1 septembrie. Astfel sumele mai mari de 240 de lei urmează a fi impozitate cu 12%.

În timp ce autorii afirmă că noua prevedere va aduce bani suplimentari la buget, responsabilii de la Loteria Moldovei au altă părere. Potrivit lor, dacă legea va fi votată de Parlament, vânzările de bilete vor scădea, oamenii se vor dezamăgi, iar efectul va fi exact invers: impozitele vărsate în caznaua statului se vor diminua.