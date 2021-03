Istoria săptămânalului "Literatura şi Arta", la care o perioadă, redactor-șef a fost regretatul Nicolae Dabija

Timp de 35 de ani, Nicolae Dabija a fost redactor-şef al săptămânalului "Literatura şi Arta" şi a stat la straja promovării limbii române. Mai mult, ziarul a avut un rol decisiv în procesul de trecere la grafia latină. Mai exact, în iunie 1989, a fost tipărit în mod clandestin primul număr al săptămânalului cu litere latine. Au fost 260 de mii de exemplare. Talentatul redactor-șef, Nicoale Dabija, a recurs la un șiretlic."A fost o idee genială să facem un singur exemplar al ziarului cu grafie chirilică pentru cenzură şi iată acelaşi ziar cu grafie chirilică şi cu grafie latină. A trecut cenzura şi cu semnătura cenzorului a doua zi au apărut 260 de mii pe piaţă, niciodată nu am să uit acea zi, pentru prima dată am văzut rânduri de sute de metri la chioşcuri".La scurt timp, Nicolae Dabija a fost convocat la o şedinţă a Biroului Comitetului Central al Partidului Comunist. Publicistul s-a ales cu dosar penal şi putea fi arestat."Trebuiau să ceară accept de la Gorbaciov, dar Gorbaciov ei ştiau că niciodată nu o să dea voie. Gorbaciov are în cartea lui de memorii două pagini despre mine, eram în relaţii bune. Eu ca şi cum eram ocrotit şi de preşedintele Uniunii Sovietice".„Literatura și Arta” a abordat subiecte interzise la acea vreme, precum deportările sau foametea organizată, redeschiderea bisericilor și a publicat scriitori români interziși în România. Foștii colegi își amintesc cu mândrie de curajul lui Nicoale Dabija."Doreau să-l scoată din redactor-şef, de acum era pregătită altă redacţie, alt ziar Gorbaciov îi spunea mereu "Colea nu sto ti tak silno razbusevalsea", mai încet, mai atent."" Au fost momente de glorie pentru noi. Pentru oricine răspundea el şi el şi-a asumat nişte lucruri pentru care ştia că poate să plătească şi cu capul la un moment dat, şi-a asumat orice, a mers înainte dintr-o mare dragoste pentru acest neam, pentru fiecare dintre noi".Publicația "Literatura şi Arta" a fost fondată în anul 1977. Nicolae Dabija a fost redactor-şef din anul 1986.