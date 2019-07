Istoria este reînviată în satul Piatra. Moșia boierului de origine armeană Bogdosarov, construită în anul 1905, îşi recapătă farmecul de altă dată

Istoria este reînviată în satul Piatra din raionul Orhei. Moșia boierului de origine armeană Bogdosarov, construită în anul 1905, îşi recapătă farmecul de altă dată. Renovările au început în 2014, când fraţii Veveriţă şi-au asumat această sarcină dificilă.



„Un fragment care s-a păstrat - în ce an s-a făcut acest conac, în 1905. Iată aici este de lucru, că vreau tare să păstrez aceste inscripții. Aici a fost beciul boierului și este.”



Tudor Veveriță își amintește că, acum cinci ani în urmă, în afară de pereți, a găsit doar o sobă și câteva uși.





„Când am luat clădirea în primire ce a fost, aceea am păstrat. Era numai o sobă, că restul sobelor au fost demolate, că aici după război a fost și pușcărie pentru femei. Sunt vreo două fragmente, care erau de acelea vechi șu vrem în stilul cela să facem ușile, să le instalăm, și paralel mai departe deja parchet”, a declarat Teodor Veveriţa.





Acum clădirea are fațadă nouă și a fost conectată la electricitate, apă și canalizare.



„Noi aici vrem să facem, de pildă, o odaie unde să găsim din arhivă și să punem documentele în muzeu. O odaie vrem să facem ca bibliotecă de manuale, clasice, vechi. O să facem și o sală de conferințe.



Urmează să fie renovat şi parcul de pe teritoriul moşiei.



„Aici s-a făcut proiectul în stilul boierimii. La mijloc o să fie un havuz, o să fie cărări, o să fie scaune pentru odihnă și o să fie înverzit în stilul clasic al boierilor. ”



Până în prezent, fraţii Veveriţă, care au afaceri în domeniul agriculturii, spun că au investit cât au putut în acest proiect.





„Timp de vreo cinci ani, un milion precis. De a aduce la viață totul e nevoie de undeva vreo 2, 3 milioane.”



Locuitorii din Piatra sunt foarte mândri că moşia este renovată.



„Era fărmat de Doamne ferește. Curgea acoperișul și nici nu puteai intra înăutru la cât de distrus era.”



„Eu vreu ca nepoții mei să țină minte de la părinți, iată cum am să fiu eu bunel, de la străbunei că o fost iaca așa casă boierească mai demult și iată că azi că au ajuns oamenii să o restaureze, să o repare și iată că e frumos.”



Conacul familiei Bogdosarov are 15 camere și o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătrați.