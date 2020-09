Israelul îi îndeamnă pe pelerinii evrei blocaţi la frontiera cu Ucraina să se întoarcă acasă

"În pofida numeroaselor eforturi de a-i ajuta pe israelieni să intre în Ucraina dinspre Belarus sau Republica Moldova, noi am primit un răspuns final negativ din partea autorităţilor ucrainene", a scris pe Twitter Zeev Elkin, în prezent ministru al învăţământului superior şi resurselor de apă al Israelului. "Ucraina a anunţat că nu va autoriza intrarea pe teritoriul său pe la punctele de trecere a frontierei (...) Îndemn cetăţenii noştri să se întoarcă în Israel şi să respecte măsurile de carantină la sosire", a adăugat el.Circa 2.000 de pelerini evrei sunt blocaţi în prezent la frontiera cu Ucraina.Veniţi în principal din Israel, dar şi din Franţa, Regatul Unit şi SUA, aceşti evrei hasidici speră să participe la un pelerinaj la Uman, în centrul Ucrainei, dar s-au pomenit blocaţi într-un "no man's land" între Ucraina şi Belarus, din cauza închiderii frontierelor ucrainene în contextul pandemiei. Pelerinii au trecut prin Belarus crezând că vor putea ocoli restricţiile impuse de Kiev.În fiecare an de Anul Nou evreiesc, zeci de mii de pelerini vin la Uman, în centrul Ucrainei, pentru a se reculege la mormântul lui Rabbi Nahman din Braţlav (1772-1810), fondatorul unei ramuri a iudaismului ultraortodox, hasidismul. Anul acesta, pelerinajul este prevăzut pentru 18-28 septembrie.Autorităţile ucrainene şi cele israeliene i-au îndemnat pe evreii hasidici să renunţe anul acesta la pelerinaj din cauza pandemiei de coronavirus, cu atât mai mult cu cât Ucraina a interzis la sfârşitul lui august, pentru o lună de zile, intrarea de cetăţeni străini pe teritoriul său din cauza creşterii numărului de infectări. La rândul său, Israelul a reimpus duminică măsuri de izolare la nivel naţional.Majoritatea pelerinilor sunt blocaţi la postul de frontieră de la Novi Iarîlovîci, pe care autorităţile ucrainene "l-au închis complet", asigurând totodată că ei "sunt aprovizionaţi cu hrană şi apă".Potrivit Crucii Roşii belaruse, pelerinii evrei "nu au suficiente resurse pentru a-şi asigura necesităţile de bază" şi o criză umanitară este pe cale să se declanşeze.Situaţia din Uman, oraş cu circa 80.000 de locuitori, era deja dificilă înainte de acest aflux. Săptămâna trecută, doi pelerini au fost expulzaţi pentru că au distrus barierele instalate lângă mormântul lui Rabbi Nahman, o măsură de distanţare pusă în aplicare din cauza pandemiei