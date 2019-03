Israelul BOMBARDEAZĂ Fâşia Gaza ca represalii la atacul cu rachetă de ieri (VIDEO)

Forțele de apărare israeliene (IDF) au declarat marți că au fost vizate de atac atât biroul liderului politic al Hamas, cât și sediile centrale ale grupului militar palestinian.

Ministrul Sănătății din Gaza a spus că șapte persoane au fost rănite în raidul Israelului. Atacurile au continuat de-a lungul nopții, informează realitatea.net.

Atacul vine după ce mai multe rachete au lovit luni o locuinţă dintr-un oraş de lângă Tel Aviv. Casa a luat foc, au anunţat autorităţile israeliene. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat că îşi va scurta vizita în Statele Unite în urma atacului.

IDF a acuzat organizația Hamas pentru atacul de luni. Palestinienii nu au comentat informaţiile.



Incidentul produs în Mishmeret, un oraş agricol la nord de Tel Aviv, a venit într-o perioadă de tensiune ridicată, înaintea marcării unui an de la protestele sângeroase de la frontiera dintre Gaza şi Israel. În plus, în Israel va începe în curând campania electorală pentru alegerile care vor avea loc în 9 aprilie.

Bye, bye! There goes #Hamas leader Ismail Haniyeh's office in #Gaza! Just taken out in pin-point strike by Israel after barrage of rockets fired from Gaza. pic.twitter.com/LiaXdWpGdD