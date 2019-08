Islanda comemorează primul ghețar dispărut din cauza schimbărilor climatice (VIDEO)

Islanda organizează duminică o ceremonie de comemorare a primului ghețar dispărut din cauza schimbărilor climatice cu invitați din lumea politică și de la universități din toată lumea, anunță Deutsche Welle.

Islandezii comemorează dispariția ghețarului Okjokull printr-o ceremonie la care participă prim-ministrul țării și invitați din mediul universitar internațional și de la Națiunile Unite. Topirea ghețarului Okjokull, din vestul insulei este considerată un indiciu al efectelor încălzirii globale.

Okjokull, care în limba islandeză înseamnă „ghețarul ok”, a fost primul ghețar important din Islanda care și-a pierdut catalogarea ca formațiune de gheață în 2014. În 1890, Okjokull acoperea 16 kilometri pătrați dar, în 2012, nu mai avea decât 700 de metri pătrați.

Ceremonia include dezvelirea unei plăci de bronz la inițiativa cercetătorilor de la Universitatea Rice din Statele Unite, printre invitați numărându-se prim-ministrul islandez, Katrin Jakobsdottir, ministrul mediului, Gudmundur Ingi Gudbrandsson, și comisarul ONU pentru drepturile omului, Mary Robinson.

„Acesta va fi primul monument dedicat unui ghețar dispărut din cauza schimbărilor climatice”, a explicat Cymene Howe, profestor de antropologie la Universitatea Rice.

Savanții avertizează că 400 de ghețari din Islanda riscă să aibă aceeași soartă și pot să se topească până în anul 2200. În prezent, în Islanda dispar aproximativ 11 miliarde de tone de gheață pe an, arată studiile.

Potrivit Uniunii Internaționale pentru Protejarea Naturii (The International Union for Conservation of Nature) aproape jumătate dintre siturile protejate din lume se estimează că vor rămâne fără ghețari până în 2100 dacă efectul de seră provocat de emisiile de gaze continuă la rata actuală.

Turismul este unul dintre domeniile majore ale economiei islandeze. Nu mai puțin de 2,3 milioane de turiști vizitând Islanda în fiecare an, cei mai mulți dintre aceștia venind ca să admire ghețarii, scrie digi24.ro