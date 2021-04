Își vrea bărbatul înapoi! O femeie din raionul Ungheni cere eliberarea concubinului, care a tras focuri de armă în casă

Îşi aşteaptă concubinul acasă. Femeia din Ţîghira, Ungheni, care în noaptea de vineri spre sâmbătă a fost ameninţată cu o armă de vânătoare, cere eliberarea bărbatului.

Între timp, poliţia l-a reţinut pentru 72 de ore, iar procurorii urmează să ceară 30 de zile de arest pe numele său.



În noaptea de vineri spre sâmbătă, un bărbat de 30 de ani a pătruns în casa concubinei şi a ameninţat-o cu o armă. În locuinţă se mai aflau trei copii minori, precum şi mama femeii, fratele acesteia şi soţia lui. A tras două focuri, însă, din fericire, persoanele au reușit să iasă din casă şi să anunţe oamenii legii. Ulterior, agresorul a tras şi în direcţia poliţiştilor.



"- Ia și te liniștește!

- Cheamă pe cine vrei, care va fi mai erou, pe ăla îl omor pentru că voi nu mi-ați dat voie să omor pe cine am vrut eu."



Poliţia a încercat să-l imobilizeze pe bărbat şi a dus tratative cu acesta.



" - Lasă arma, vino să discutăm!

- Maxim, liniștește-te, fii băiat de treabă! Pune arma jos, îți mai spun o dată."



La un moment dat, individul a fugit, dar a fost reţinut spre dimineaţă.



Am mers să vorbim cu femeia ameninţată de concubin, însă aceasta a spus că nu vrea să discute cu noi şi că îl aşteaptă pe bărbat acasă.



" -Reporter: După acest incident vreţi să se întoarcă acasă?

- Femeia: Da, vreau!

-Reporter: Nu vă este frică?

-Femeia: Nu!

- -Reporter: Anterior a fost agresiv?

- Femeia:Nu a fost!

-Reporter: Pentru copii nu vă este frică?

- Femeia:Nu, că el îi iubeşte pe copii! "



Potrivit poliţiei, reţinerea individului a fost dificilă, deoarece bărbatul stătea înarmat în întuneric. Nu se vedea din ce direcţie împuşcă, şi nici nu putea fi imobilizat. Puşca de vânătoare era deţinută ilegal.



"Atunci noaptea noi nu prea am putut să acţionăm, lumină acolo nu era deloc. Noi încercam să ducem tratative cu el, însă a efectuat două împuşcături cât ne-am aflat acolo. A început cu diferite ameninţări. Discuţia a durat puţin, el a plecat în întuneric, fără ca să predea arma. Am reuşit să-l reţinem abia dimineaţa, se afla la casa lui părintească", a declarat ofițerul principal de la IP Ungheni, Vasile Șișcanu.



Între timp, localnicii din Ţîghira povestesc cu groază de cele întâmplate. Din spusele lor, bărbatul era agresiv atunci când consuma alcool.



"Dacă e treaz, e tot bine, dar când se îmbată îi ameninţă pe toţi că îi bate, că îi împuşcă! "



"Ne temem, cum să nu te temi de aşa ceva. Dar el cum să umble cu puşca prin sat, prima dată se întâmplă la noi în sat aşa ceva. E foarte agresiv, foarte."



"Dacă nu consumă alcool, nu-i băiat rău, dar cum consuma, îşi pierdea mintea."



În acest caz, poliţia a deschis trei cauze penale pentru violenţă în familie, huliganism şi atac asupra unei persoane în exerciţiul funcţiei.

Dacă va fi găsit vinovat, individul riscă până la şapte ani de puşcărie.

Bărbatul nu este la prima abatere de la lege. Anterior, el a fost condamnat pentru huliganism.

În 2013, acesta şi-a agresat fizic fosta soţie şi a bătut şi medicii de pe ambulanţă, care au venit să-i acorde ajutor femeii.