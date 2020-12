Își vor primăria înapoi. Locuitorii satului Lăpuşna, raionul Hânceşti, au ieşit din nou să protesteze

Problema este veche de peste 30 de ani. Primăria din Lăpuşna nu are un sediu, dar a activat mai mulţi ani într-un spaţiu închiriat. Clădirea, care a aparţinut pe vremuri sovhozului din sat, ar fi fost privatizată şi vândută unei persoane fizice, care îşi revendică acum drepturile de proprietate. Recent, toţi funcţionarii au fost puşi să-şi ia actele şi lucrurile şi să plece de acolo. Oamenii sunt revoltaţi şi spun că vor să li se facă dreptate."Cerem Procuraturii Generale să vină cu controlul, cu documentele aici. E mare mafie. Ne-au dat afară din Primărie. Au construit clădirea părinţii noştri, străbuneii noştri, din temelie.""Ne-au luat primăria, au furat-o ilegal, cinci mii de oameni au rămas fără primărie. Noi acum ce să facem, să lucreze în drum?""- Băiatul, 20 de minute ai să aştepţi, că nu îţi este nimic!- Tu înţelegi că mă grăbesc!"Alţii au ieşit să-i susţină."Nu mă grăbesc, îi susţin."""Poliţia a venit cu solicitarea de a menţine ordinea publică şi nu a leza drepturile altor cetăţeni la libera deplasare. Noi acumulăm probe, o să evaluăm şi o să revenim cu alte detalii mai târziu.", a spus şeful adjunct al IP Hânceşti, Ion Pîrău.Anterior, preşedintele raionului Hânceşti a declarat că deţin un spaţiu în satul Lăpuşna pe care ar putea să-l ofere Primăriei. Edilul din Lăpuşna spune însă că edificiul care li se propune necesită reparaţii şi investiţii mari, iar autorităţile locale nu au bani."Pentru acel sediu trebuie atâţia bani. Noi, dacă am fi avut aceşti bani în infrastructură, am fi cea mai frumoasă comună din Moldova. Noi nu putem să alocăm bani pentru reparaţie într-o clădire vandalizată", a spus primarul satului Lăpuşna, Hânceşti, Ion Chiosa."Războiul acesta este între agenţii economici, consilierii locali şi primar. Aici sunt interese la nivel local. E un război care suferă populaţia. Noi am venit cu propunerea dată, să le oferim clădirea care ne aparţine nouă.", a spus preşedintele raionului Hânceşti, Iurie Levinschi.Reprezentanţii Consiliul raional Hânceşti au anunţat că vor reveni cu un comunicat în care vor anunţa la ce decizie au ajuns. Pentru construcţia unui edificiu nou al Primăriei din Lăpuşna ar fi nevoie de cel puţin două milioane de lei.