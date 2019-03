Îşi transformă copiii în SCLAVI şi stau cu mâna întinsă. REACŢIA unor femei care CERŞEAU prin Capitală, când au văzut că sunt filmate (VIDEO)

Odată cu încălzirea vremii, numărul mamelor care ies la cerşit împreună cu copiii este tot mai mare. Poliţiştii fac frecvent razii, dar spun că sancţiunea maximă pe care o pot aplica este amenda. Primăria Capitalei vrea să ia măsuri drastice împotriva mamelor care îşi scot copiii la cerşit, inclusiv să le decadă din drepturile părinteşti.



În pasajul subteran de la intersecţia bulevardului Ştefan cel Mare cu strada Ismail, echipa Publika a găsit două mame care, alături de copiii lor, stăteau cu mâna întinsă:



"-Ce faceţi aici? -Era să vă zic ce facem. - Ştiţi că e ilegal să staţi aşa cu copilul? -Du-te te rog şi-ţi caută de nevoie".



Situaţia a degenerat rapid, iar femeia a devenit agresivă: "Nu vă este milă de copil că staţi aşa cu el? -Nu ţi-ai găsit alt lucru? -Da, mi-am găsit, nu vedeţi că eu muncesc. Unde-i lucrul tău să vii să ne arăţi pe noi cum cerşim. Amuş când te apuc de păr, nici camera n-o să te ajute. Îţi stric camera".



O altă mamă a fost abordată cu o cameră ascunsă. Avea în braţe un bebeluş de câteva luni şi altul de patru ani alături. Femeia a spus că vine zilnic de la Călăraşi pentru a câştiga câte ceva din mila oamenilor.



"Gazda o plătesc 500, mâncare îmi trebuie, apă îmi trebuie, lumină îmi trebuie şi eu cu ce rămân? Ieşi în stradă mai faci 100 de lei. Avem mai mult de jumătate de an, poate chiar şi mai mult. Nu toată ziua, stăm două, trei ceasuri. Pe zi câştigăm 100 de lei, se mai întâmplă şi 150", a explicat femeia.



Deşi a fost sancţionată de nenumărate ori pentru cerşit, femeia spune că nu are altă soluţie: "De două ori am fost amendată, mi-a închis cardul. Ne pune amendă 200-300 de lei, la judecată am fost. Aici vrei, nu vrei, îmi fac de un pampers, dar acasă să stau, cine îmi dă?"



Oamenii legii spun că fac razii periodic, pentru a identifica mamele care îşi exploatează copiii prin cerşit.



"Mamele cu copii sunt duse în inspectorat unde li se întocmeşte un proces contravenţional pentru neîndeplinirea obligaţiunilor de întreţinere şi educarea copiliilor care se sancţionează cu amendă de la 300 la 750 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 15 la 25 de ore", a declarat Natalia Stati, ofiţer de presă Poliţia Capitalei.



Responsabilii de la primăria Capitalei vor să obţină în instanţă decăderea din drepturile părinteşti a mamelor care îşi scot copiii la cerşit.