Îşi pun viaţa în PERICOL! Oamenii care locuiesc în blocul avariat din Hînceşti stau cu frica în sân

Oamenii care locuiesc în blocul avariat din oraşul Hânceşti continuă să stea cu frica în sân şi îşi pun viaţa în pericol. Asta deși a trecut aproape o lună de când cazul lor a ajuns în vizorul autorităţilor. Fisurile sunt atât de mari încât printre crăpături poate fi văzută clădirea Primăriei care se află vizavi.

Până acum, trei familii au plecat deja din blocul avariat. Acestea şi-au găsit un adăpost pe cont propriu. Totodată, primăria a depistat câteva locuri la căminul studenţesc şi la o casă socială din satul Logăneşti pentru a adăposti alte şase persoane. Vitalie şi Vera Mironov se numără printre cei care sunt nevoiți acum să lase tot ce au agonisit toată viața.



"Ne pare foarte rău că trebuie să plecăm de aici. Toată viaţa aici am trăit, mai exact 51 de ani. Deocamdată, nu o să luăm nimic cu noi. Dacă se vor mişca mai tare pereţii în zilele următoare, deja o să fim nevoiţi să luăm lucrurile de aici", a spus Vitalie Mironov.



"Noi nu vrem să mergem în sat, unde ne-au trimis iniţial. Suntem deja bătrâni, bolnavi, soţul abia se mişcă, eu mă țin de pereți când merg", a spus Vera Mironov.



Cei care au rămas în apartamentele lor spun că nu ştiu ce vor face mai departe:



"Mi-e frică, mi-e frică mai ales noaptea. Am doi copii, unul se duce la şcoală, altul la grădiniţă. Dar de trăit unde să trăieşti, unde să te duci dacă nu ai unde. Mi-e tare obijduitor să las totul aşa, mai ales după reparaţia pe care am făcut-o".



Administratorul blocului afirmă că Primăria a identificat unele locuinţe provizorii, însă mulţi locatari nu vor să meargă acolo pentru că este prea departe.



"Oamenii sunt foarte descurajaţi, oamenii încearcă pe cont propriu să-şi găsească un adăpost în altă parte, sunt foarte puţini care reuşesc. Ne-au găsit câteva apartamente în Pervomaisc, Bujor, Oneşti, Logăneşti, dar oamenii nu vor să meargă acolo, e prea departe", a declarat Victor Mereuţă, preşedintele Asociaţiei de locatari.



Iar primarul oraşului Hânceşti, Alexandru Botnari, susţine că la şedinţa de vineri a Comisiei raionale pentru Situaţii Excepţionale s-a decis evacuarea tuturor locatarilor. Botnari spune, însă, că autorităţile locale nu pot interveni prea mult, deoarece blocul aparţine unei Asociaţii de locatari.



"Consiliul raional se conduce de expertiza specialiştilor. Experţii au fost la faţa locului deja de vreo patru ori. Eu sunt de părerea că trebuie evacuaţi toţi locatarii de aici, de urgenţă, nu doar cele şase apartamente, noi la Comisia am luat aşa decizie", a menţionat Alexandru Botnari.



Potrivit şefului Direcţiei Supraveghere Tehnică Centru, Vitalie Ştirbu, expertiza specialiştilor va fi gata în câteva zile. Doar după asta se va decide dacă oamenii mai pot locui în acel bloc sau trebuie evacuaţi de urgenţă.