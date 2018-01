Îşi întemeiază familii şi îşi deschid afaceri. Numărul străinilor care se stabilesc în Moldova, în creştere

Ţara noastră găzduieşte tot mai mulţi cetăţeni străini. Datele statistice arată că, majoritatea sunt bărbaţi care vin la noi pentru a-şi întemeia o familie, dar şi pentru a dezvolta afaceri. Potrivit Biroului Migraţie şi Azil din cadrul MAI, cetăţenii străini aleg Moldova pentru că este o ţară liniştită, cu climă favorabilă.



Mehmet Emin Ekşioglu, originar din Turcia, a venit în Moldova acum nouă ani şi a rămas aici de dragul actualei sale soţii. Mehmet spune că nu s-a gândit niciodată să se întoarcă în ţara sa şi se bucură de viaţă alături de familie.



"Când am venit în Republica Moldova nu am avut un scop, am venit în vizită la nişte prieteni. Cu nevasta mea m-am întâlnit întâmplător, ne-am căsătorit şi am rămas aici. Este o ţară liniştită, nu ca Turcia, aglomeraţia de acolo, multe bătăi de cap. Stând aici te obişnuieşti cu toate", a menţionat Mehmet Emin Ekşioglu.



În timp ce unii imigranţi aleg alte ţări pentru a-şi găsi jumătatea, alţii îşi încearcă norocul în afaceri.

Satia Ismail a venit din Irak în anul 1997 şi şi-a deschis aici o brutărie. Ulterior, s-a căsătorit. Timp de 21 de ani, bărbatul a înţeles că moldovenii sunt harnici, iar pământul - roditor.



"Eu când am venit, am venit pentru muncă. Eu am livadă în satul Cojuşna şi avem pământ la nord. În Republica Moldova pământul este aur negru. Sunt oameni muncitori. Cu dânşii pot face orice business", a precizat Satia Ismail.



Potrivit statisticelor, cei mai mulţi imigranţi care aleg Moldova provin din Federația Rusă, Ucraina, Israel, România, Turcia, dar şi din SUA, Italia, India, Azerbaidjan şi Germania.



"Motivul de bază ar fi, totuşi, condiţiile climaterice favorabile pe care le invocă dumnealor, cât şi alimentele sănătoase. Majoritatea străinilor documentaţi cu permis de şedere pe teritoriul Republicii Moldova sunt cu capacitate de muncă", a declarat Ana Ghervas, specialist Direcţia Imigrări, Biroul Migraţie şi Azil.



În total, în Moldova s-au stabilit aproape 19 mii de străini. Anul trecut, a fost acordat dreptul de şedere provizorie şi permanentă pentru aproape patru mii de străini.