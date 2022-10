Își exprimă emoțiile prin poze: Povestea unui copil cu sindromul Down din Capitală pasionat de fotografia artistică

În jur de 60 de copii cu sindromul Down se nasc în Moldova în fiecare an. Pentru multe familii, un copil special este un adevărat test. Familia Vârtos din Chişinău susţine că datorită unui astfel de copil s-a consolidat şi a devenit mai puternică. Nicu care a împlinit 10 ani, merge la școală și îşi bucură părinții cu succesele sale. Iar de câțiva ani este pasionat de fotografia artistică. Lucrările sale au ajuns chiar şi la expoziții internaționale, iar unele dintre ele pot fi cumpărate online în scopuri caritabile.

Ludmila Vârtos spune că este o mamă cu adevărat fericită. Împreună cu soțul ei cresc patru fii - Nicolae, Valentin, Alexandru și Bogdan. Primul copil, Nicu, s-a născut cu sindromul Down. Ludmila își amintește că vestea a luat-o prin surprindere, dar datorită sprijinului soțului, a decis să lupte pentru fericirea fiului.



„L-am sunat pe sotul meu atunci imediat. Că e normal. Trebuia să împart trăirile. Și îl spun „Nicu posibil că are sindromul Down”. Și el zice „Da nu e nimic strașnic. O să-l ducem la bazin, la sport și tot o să fie bine”. La noi practic dupa următoarele minute după confirmarea diagnozei - noi deja am acceptat și ne-am apucat de lucru”, a spus mama copilului.



În ciuda diagnosticului, Nicu a frecventat o grădiniță obișnuită, iar astăzi învață în clasa a patra a unei școli speciale.

„Din start Nicu ne-a învățat să privim lucrurile altfel, să apreciem fiecare moment, să-l trăim la maxim și probabil să fim mai buni”.



Acum câțiva ani au descoperit că, pe lângă hobby-urile sale obișnuite, lui Nicu îi place să facă poze.

„Noi des participăm la concursurile, eu trimit fotografiile dar întotdeauna, recunosc, mă gândesc - dar oare să înțeleagă? Și apoi când văd că vine rezultat că a ocupat locul 2 sau 1, înseamnă că e problema în mine , că eu nu văd cum trebuie lucrurile”.



Lucrările fotografului în vârstă de 10 ani au fost expuse pentru prima dată în Moldova acum o săptămână în cadrul unui eveniment organizat de ONG-ul „SUNSHINE”.



„Ideea a venit din partea clubului „Dacia Buiucani” și le mulțumim foarte mult, că sunt partenerii noștri și prietenii noștri. Nicu a făcut poze, așa cum vede el lumea. Și au avut posibilitatea trecătorii, vizitatorii să procure din aceste lucrări. Banii colectați vor merge la reabilitarea pentru copii și tinerii din regiuni”, a relatat Ala Burlaca, profesor Asociația Оbștească SUNSHINE.



Lucrările pot fi achiziționate prin intermediul organizației obștești „SUNSHINE”.