Își dorea să devină inginer-tehnolog, dar a devenit bucătar. Istoria de succes a unui moldovean care și-a schimbat întâmplător meseria

Originar din satul Baimaclia, raionul Cantemir, tânărul a terminat facultatea de inginerie şi management în industria alimentară. Pandemia i-a stricat planurile de emigrare aşa că a rămas să muncească în ţară."La moment eram pasionat de vin, căutam o vinărie la care să pot să lucrez în calitate de tehnolog, cel puţin să fac practică măcar o perioadă , şi nu prea am găsit nimic. Am activat apoi la o fabrică de îngheţată ceva timp, unde tot nu mi-am găsit rostul.", spune Alexei Dzidziguri, sous-chef.Deşi nu s-a gândit niciodată că îşi va schimba meseria, întâmplarea a făcut să ajungă în bucătărie, iar acum, nu îşi imaginează să facă altceva."Făceam tot ce trebuie pentru produsele care se pregătesc, tăiam ceapa, legume. Şi treptat, treptat am început să activez. Practic toată vara mi-am petrecut-o în bucătărie, cred că a fost una dintre cele mai grele momente şi cele mai frumoase din viaţa mea."Tânărul bucătar ne-a pregătit unul dintre cele mai solicitate feluri de mâncare."Astăzi o să preparăm un piept de raţă cu piure din ţelină afumat şi sos cu struguri la grătar."Alexei spune că bucătăria tradiţională moldovenească merită să fie promovată mai mult datorită produselor obţinute de fermierii noştri şi reţetelor care pot fi combinate perfect între ele."Ca să putem face lucruri frumoase, trebuie în primul rând să ne promovăm pe noi, ca în ţară să putem dezvolta turismul, să vină oamenii să vadă ce tradiţii frumoase avem, câte bucate frumoase avem."