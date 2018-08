ÎŞI CLĂDEŞTE VIITORUL ACASĂ! Un moldovean s-a întors în satul de baştină pentru a deschide un cabinet stomatologic

foto: publika.md

După 18 ani de străinătate, Alexandru Miron s-a întors în satul de baştină, Pepeni, raionul Sângerei, şi a deschis un cabinet stomatologic. Zilnic, instituţia este vizitată, în medie, de şase pacienţi din localitate, dar şi din satele vecine.



"La mine în sat am prieteni, părinţi, cumătri, naşii. Acasă este acasă. Ca să fi putut lucra acolo, ce ar fi trebuit să faceţi? Să termin universitatea franceză, încă odată, de la zero. Vreo cinci sau şase ani", a spus Alexandru Miron, medic stomatolog satul Pepeni raionul Sângerei.



Utilajul a fost cumpărat din Franţa. L-a costat aproximativ zece mii de euro, bani pe care i-a adunat în ultimii ani în care a lucrat peste hotare. Medicul are planuri mari pentru viitor.



"Pentru mine Parisul este la mine în sat. Îmi trebuie o soră medicală, o femeie de serviciu. La moment fac totul singur. Visul meu este să mai fac ceva bani şi să cumpăr un aparat pentru radiografia dentară ca oamenii să nu plece la Sângerei sau la Bălţi", a spus Alexandru Miron, medic stomatolog satul Pepeni raionul Sângerei.



Pacienţii au doar cuvinte de laudă pentru doctor.



- Că s-a întors la baştină e minunat. Dorim şi alţi specialişti să se întoarcă să facă lucruri bune pentru oameni şi pentru ţară.



- Vreau să mă consult cu medicul să-mi repare dinţii. Noi suntem curajoşi că avem aşa ceva şi nu trebuie să ne ducem mai departe să cheltuim bani.



Sătenii spun că exemplul doctorului Alexandru Miron ar trebui urmat şi de alţi tineri plecaţi peste hotare.



- Bine că a venit. Să facă pentru baştină, pentru popor, pentru sat, să nu plece la lucru în alte părţi. Foarte bine.



- Părerea mea este că aici este bine. Moldova, suntem acasă.



Satul Pepeni numără în prezent aproape şase mii de locuitori.