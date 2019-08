ÎŞI CER BANII ÎNAPOI: Clienţii păgubiţi în furtul de la MAIB, apel către MAI

Clienţii care şi-au pierdut banii sau bunurile în urma furtului de la o filială a Moldova Agroindbank vor să fie despăgubiţi în totalitate. 20 de persoane au depus o cerere la Ministerul Afacerilor Interne prin care îi solicită lui Andrei Năstase să iniţieze o urmărire penală în acest caz.

Aceştia spun că banii oferiţi de instituţie până acum sunt prea puţini:

Oamenii spun că după ce le-a fost achitată suma de 500 de mii de lei, administraţia băncii refuză să mai discute cu ei.

"Administraţia băncii a refuzat solicitările noastre de a continua comunicarea. Au chemat securitatea, au blocat uşile. Nu putem intra în niciun oficiu al băncii. Pentru noi, intrarea este interzisă." "Banca nu vorbeşte cu noi acuma deloc nici nu ne dă voie să ne apropiem de bancă. Am vorbit primele vreo două săptămâni, ne-au dus de nas că o să fie totul bine, cu fiecare în parte o să vorbească. Umblăm acum pe drumuri să ne scoatem ceea ce am pierdut."

Foştii clienţi spun că vor merge până în pânzele albe ca să-şi primească înapoi bunurile.





"Îmi pare rău că am fost minţiţi, îmi pare rău că am pierdut încrederea pe care am avut-o. Nu vom renunţa, chiar dacă nu vom avea succes aici, vom merge în altă parte pentru a dobândi ceea ce am pierdut."



"Banii nu mi i-au furat bandiţii sau hoţii de acasă, eu banii i-am pus la bancă care au fost păziţi de ei. Eu nu ştiu cine i-a furat, banca sau hoţii."