Își caută dreptatea în instanță. Zeci de oameni care au investit mii de euro pentru a avea propria casă au rămas pe drumuri

Zeci de oameni care au investit mii de euro pentru a avea propria casă au rămas pe drumuri. Firma care s-a apucat să ridice trei blocuri pe strada Ginta Latină a dat faliment, iar acum păgubașii își caută dreptatea în instanță.

Construcţia imobilelor a început în 2010, iar peste trei ani oamenii trebuiau să-şi primească cheile de la apartamente, lucru care nu s-a mai întâmplat. Firma a reuşit în toţi aceşti ani să construiască doar un bloc, iar celelalte două sunt finalizate în proporție de 20 la sută.

Mai multe persoane care au cumpărat apartamente în aceste clădiri s-au adunat în fața Primăriei pentru a cere dreptate.

Eugenia Gobjâlă e una din păgubașe. Ea a investit peste 60 de mii de euro pentru două apartamente. Acum, e nevoită să-şi închirieze o locuinţă.

"Noi am muncit toată familia, eu, fiul și fiica peste hotare și am procurat apartament. Timp de șapte ani, am plătit 90 de procente. După ce s-a întâmplat am plătit suta de procente. Apoi ne-a impus să mai plătim câte 50 de euro metru pătrat. Dorim ajutor Primăriei, că totul s-a stopat de la Primărie", a spus persoana păgubită, Eugenia Gobjîlă.

Iulia Vasilică se află în aceeași situație.

"De zece ani nu se rezolvă absolut nimic și stăm pe drumuri. Când am investit aveam, mă scuzați 47 de ani. Acum am 60 și eu tot aștept apartamentul. Că doream un apartament pentru bătrânețe. Nimeni nu vrea să ne asculte. Nimeni nu vrea să rezolve nimic, nici Primăria, nici judecătoria", a povestit persoana păgubită, Iulia Vasilică.

"De atunci stau în chirie. Plătesc chirie lunar. Acum sunt nevoit să plec periodic peste hotare să câștig bani. Vrem să stăm acasă, vrem să stăm în țară, dar statul ne impune să plecăm".

Protestatarii spun că toţi oamenii păgubiţi au format o asociație a locatarilor, iar acum cer autorităților ca toată construcţia să treacă în gestiunea lor. Potrivit șefului Direcției Asistență Juridică, Valeriu Bogdan, acest lucru este posibil, dar procesul ar fi unul complicat.

"S-a propus ca să fie creat un grup de lucru cu reprezentanții ai Primăriei și inclusiv consilierii municipali și cu toți factorii de decizie al agenților economici, ca să fie identificată o soluție. Unul din blocuri care este finalizat cu un grad de finalizare de 90 la sută este autorizat, celelalte două construcții sunt fără acte permisibile", a afirmat șeful Direcției Asistență Juridică din Chișinău, Valeriu Bogdan.

Construcţia celor trei blocuri cu 400 de apartamente a început în 2010.