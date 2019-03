Irlandezul Conor McGregor, starul artelor marţiale mixte, şi-a anunţat retragerea din acest sport

scrie agerpres.ro. "Am decis să mă retrag astăzi din sportul cunoscut sub numele de arte marţiale mixte. Le doresc tuturor vechilor meci colegi să meargă cât mai departe în competiţiile lor viitoare", a scris McGregor pe contul său de Twitter.Acest anunţ a fost primit cu destul de mult scepticism de către amatorii de MMA, care nu au uitat că McGregor şi-a mai anunţat retragerea şi în 2016, după care a revenit.Conor McGregor, supranumit "The Notorius", a fost mult timp marea vedetă a campionatului UFC (Ultimate Fighting Championship), principalul organizatori de lupte MMA în Statele Unite. El a deţinut titlul UFC la categoria pană, între 2015 şi 2016, iar apoi pe cel de la categoria uşoară, din 2016 până în 2016.Însă el şi-a câştigat celebritatea la nivel mondial în special după participarea la controversatul meci de box împotriva pugilistului american Floyd Mayweather, în august 2017 la Las Vegas.Irlandezul, spectaculos şi provocator, a primit peste 30 milioane de dolari pentru acest meci, pe care l-a pierdut prin KO tehnic în repriza a zecea.De atunci, McGregor a revenit în octogon, ringul MMA, unde a fost învins de rusul Habib Nurmagomedov, suferind al patrulea eşec din cariera sa în artele marţiale mixte, în care a obţinut în total 21 de victorii.În ultimul an, Conor McGregor a avut probleme cu justiţia americană, în două rânduri. În aprilie 2018, irlandezul a rănit doi luptători la New York, după o conferinţă de presă a lui Nurmagomedov, la care UFC nu l-a invitat. El a pledat vinovat la acuzaţia de tulburare a ordinii publice, evitând astfel să ajungă în spatele gratiilor, fiind condamnat la muncă în folosul comunităţii.La începutul lunii martie, el a fost din nou reţinut, de această dată la Miami (Florida), după un incident în faţa unui club de noapte. Irlandezul a fost acuzat de această dată de furtul şi distrugerea unui telefon mobil care aparţinea unui bărbat ce dorea să-l fotografieze. McGregor a fost pus în libertate după plata unei cauţiuni în valoare de 12.500 dolari.