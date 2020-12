Irina Vlah: În autonomia găgăuză, ca și în restul Republicii Moldova, trebuie create condiții pentru studierea limbii române

În autonomia găgăuză, ca și în restul Republicii Moldova, trebuie create condiții pentru studierea limbii române. Acest lucru este necesar atât din punct de vedere social, cât și economic, susţine bașcanul Găgăuziei, Irina Vlah. Într-o conferință de presă, în care a făcut bilanţul activității în acest an, Vlah a subliniat că învață limba româna și consideră că discuțiile în jurul denumirii limbii sunt inutile."Eu am început acum un an, am învățat această limbă frumoasă. Vreau să zic, când toți copiii noștri vor cunoaște această limbă frumoasă, îmi pare că noi vom simți că aici condițiile sunt foarte bune. Copiii vor putea să învețe și să muncească aici, în Găgăuzia", a declarat Irina Vlag.În context, Irina Vlah a mai menționat importanța construcției unei noi clădiri la Liceul "Mihai Eminescu" din Comrat cu predare în limba română. Proiectul beneficiază de sprijinul financiar al României."Vreau ca noi să învățăm această limbă frumoasă și să o vorbim. Atunci când vom învăța și vom vorbi această limbă frumoasă, vom putea face mult pentru această țară. Asta pentru că potențialul tinerilor noștri, oamenilor noștri este destul de ridicat", a spus başcanul.Adunarea Populară din Găgăuzia a refuzat să aloce cele 5,6 milioane de lei necesare pentru construcţia noii clădiri a Liceului "Mihai Eminescu" cu predare în limba română, în calitate de contribuție la grantul oferit de Guvernul României, în valoare de 15 milioane de lei. Ca urmare, cota parte a fost acoperită de autorităţile de la Chişinău. În prezent, în UTA Găgăuzia sunt doar trei licee cu predare în limba română: Liceul "Mihai Eminescu" din Comrat, Liceul "Luceafărul" din Vulcăneşti şi Liceul "Grigore Vieru" din satul Chioselia Rusă.Recent, Irina Vlah a declarat în cadrul unui interviu că vorbeşte româna, pe care o consideră limba oficială a statului.