Irina Vlah, despre prima sa întrevedere cu Maia Sandu: În unele poziţii suntem de acord, iar în mai multe subiecte avem percepţii total diferite

"În unele poziţii suntem de acord, iar în mai multe subiecte avem percepţii total diferite". Aşa a comentat başcanul Găgăuziei, Irina Vlah, prima sa întrevedere cu preşedintele Maia Sandu, în 25 noiembrie, la 11 luni după ce şeful statului şi-a preluat mandatul. Detaliile discuţiilor au fost oferite de Vlah în cadrul emisiunii "În centrul atenţiei" de la Publika TV.

"Singurul rezultat este că a început un dialog. Au fost poziţii în care noi suntem de acord cu preşedinte, dar a fost şi subiecte în care avem viziuni şi percepţii absolut diferite. Noi am vorbit despre dezvoltarea regiunii, noi, autorităţile autonomiei, am vorbit despre problemele care există în societatea moldovenească", a spus Irina Vlah.



Irina Vlah a criticat lipsa de transparenţă în aprobarea Bugetului de Stat pentru anul viitor. În opinia başcanului, asta a ascuns iniţial discrepanța dintre majorarea salariilor deputaţilor şi a profesori.



"- Când aţi văzut proiectul? - Cu o oră înainte de începerea şedinţei. Proiectul a ajuns pe mail exact cu o oră înainte de şedinţa Guvernului. Vă spun sincer, eu nu am mers la aceasta şedinţă din cauza că nu este corect ca membrii Guvernului să primească proiectul bugetului pentru anul viitor cu o oră înainte", a menţionat başcanul Găgăuziei.

Vlah a mai spus că a solicitat alocarea unor surse financiare pentru continuarea mai multor proiecte de infrastructură din autonomia găgăuză şi că va pregăti un proiect de hotarâre în acest sens pe care îl va propune la o şedinţă viitoare a Guvernului. Irina Vlah este başcan al Găgăuziei din 2015. În 2019, ea a fost aleasă pentru al doilea mandat cu peste 90 la sută din voturi.