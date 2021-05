Irina Triboi, eroina din prima linie a campaniei lansate de Publika TV, "11 Pentru Moldova": Pandemia a fost o adevărată provocare

Într-un an dificil pentru toţi, Publika TV a decis să marcheze 11 ani prin poveştile unor oameni de la care avem ce învăţa. Am lansat campania "11 pentru Moldova" prin care vrem să descoperim împreună istoriile unor adevăraţi eroi. Medici, profesori, poliţişti, salvatori - toţi cei care ne demonstrează în fiecare zi că schimbările şi provocările ne fac mai puternici. Ei sunt eroii Publika TV. Sunt oameni care ne oferă lecţii de viaţă prin propriul exemplu. Vă invităm să-i cunoaşteţi pe cei care merită toată aprecierea noastră.

Pandemia de COVID-19 a făcut-o să îşi depăşească limitele şi să găsească curaj pentru lupta în prima linie. Este vorba despre Irina Triboi, încă o eroină a campaniei lansate de Publika TV, "11 Pentru Moldova". Ea este medic pediatru, însă, în pandemie nu a tratat doar copii, ci şi adulţi infectaţi cu noul coronavirus.



Irina Triboi îşi aminteşte că de mică şi-a dorit să fie medic şi nu a regretat niciodată decizia luată.



"Medicul întotdeauna este aproape de oameni, întotdeauna poate ajuta persoanele dragi, începând chiar cu rudele, prietenii şi ceilalţi care au nevoie", a spus Irina Triboi.



Ea s-a specializat în pediatrie şi, după finalizarea studiilor, s-a întors în localitatea de baştină. Acum este şef de secţie la Spitalul Raional Călăraşi.



"Am o satisfacţie enormă când îi pot ajuta şi pot vedea rezultatele muncii. Copiii sunt cele mai firave şi cele mai plăcute fiinţe. Activitatea cu ei aduce o bucurie şi o satisfacţie enormă", a povestit medicul pediatru.



Anul trecut, Irina a avut parte de o provocare în carieră, după ce a fost transferată în secţia pentru tratarea bolnavilor de COVID-19 a Spitalului din Călăraşi.



"Iniţial, a fost o stare de panică, dar, am înţeles că medicul nu poate da înapoi, trebuie să meargă doar înainte şi, având datoria morală şi profesională de a îndeplini obligaţiunile de serviciu, am acceptat şi am mers să activez în secţia de COVID", a declarat Irina Triboi.



Irina Triboi a ţinut piept tuturor valurilor de infectări cu noul coronavirus, însă acest lucru nu a fost deloc uşor.



"Desigur că a fost dificil, pentru că, eu fiind de specialitate pediatru, am fost nevoită să ridic toate protocoalele, manualele, pentru a revizui cunoştinţele acumulate în universitate. Totodată, aceasta fiind p patologie nouă, am citit şi literatură de specialitate străină", a precizat medicul.



Irina este unul dintre medicii din ţară care munceşte cu trup şi suflet pentru a-şi ajuta pacienţii. Totuşi, ea nu se consideră erou, ci spune că pur şi simplu luptă pentru Moldova.



"Nu mă consider o eroină. Ceea ce am făcut este o obligaţie, este un lucru pe care trebuia să îl fac", a menționat Irina Triboi.