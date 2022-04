Irina Rîngaci şi Anastasia Nichita au adus ţării noastre două titluri europene într-o singură zi

Irina Rîngaci şi Anastasia Nichita sunt de neoprit. Sportivele din Moldova au adus ţării noastre două titluri europene într-o singură zi. Ele au cucerit medaliile de aur la competiţia continentală de lupte pentru seniori. Tinerele au urcat pe prima treaptă a podiumului la nicio lună, după ce au devenit campioane la competiţia europeană rezervată sportivilor până la 23 de ani.Irina Rîngaci a devenit al doilea an consecutiv campioană europeană, după ce a învins-o în finala categoriei de greutate de până la 68 de kilograme pe franţuzoaica Pauline Denise Lecarpentier, scor 10-0."Dacă o să zic că a fost uşor să câştig această medalie, atunci o să mint. Este foarte greu să te menţii pe poziţia cea dintâi, dar am demonstrat că se poate, cu toate că am trecut într-o categorie nouă. Mă bucur că am demonstrat că şi în acestă categorie se poate de adus aurul în Moldova."Nichita a devenit campioană europeană, după ce a reușit să o învingă în finala categoriei de până la 59 de kilograme pe poloneza Jowita Maria Wrzesien. Moldoveanca s-a impus cu scorul de 4-1 și astfel a cucerit al doilea său titlu european la seniori."Mă bucur foarte mult că am reuşit să mă ţin de promisiune. După bronzul de anul trecut de la Europene, în sfârşit a venit şi aurul mult aşteptat. Este la optulea titlu de campioană europeană la toate categoriile de vârstă şi de fiecare dată emoţiile sunt aceleaşi."Nu doar cele două sportive din Moldova au urcat pe podium. În cadrul competiţiei de la Budapesta, Mariana Drăguţan a cucerit medalia de bronz în concursul categoriei de greutate de până la 55 de kilograme. Compatrioata noastră s-a impus în finala mică în faţa Anastasiei Blayvas din Germania.