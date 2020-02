Irina Rimes, în mijlocul unui scandal, după ce a fost desemnată Ambasador al Zilei Naţionale Constantin Brâncuşi

Cântăreaţa Irina Rimes este în centrul atenţiei, dar nu pentru vreo nouă piesă lansată. Cunoscuta artistă s-a pomenit în mijlocul unui scandal. Totul a pornit după ce a fost desemnată Ambasador al Zilei Naţionale Constantin Brâncuşi, marcată în fiecare an în 19 februarie, ziua de naştere a celebrului sculptor român.

Scandalul a luat amploare după declaraţiile confuze făcute de tânăra interpretă la conferinţa organizată de ministerul Culturii din România.



"Toată această cultură, toate aceste genii au crescut cu nişte valori cu care creştem şi noi. Îmi place să vorbesc despre aceste valori pentru că sunt valorile noastre şi nu prea întâlnesc lucrul acesta când mă duc pe afară. Imaginaţi-vă că eu am 28 de ani şi mama încă îmi trimite genţi cu mâncare", a declarat Irina Rimes, ambasadoarea Zilei Brâncuşi.



Interpreta a recunoscut că nu a avut prea multe în comun cu domeniul culturii: "N-am avut mereu tangenţă foarte foarte mare cu cultura, cu cultura necontemporană, pentru că, na, am fost copil, am crescut la ţară".



Dar a adăugat că s-a documentat între timp: "Am fost şi la Târgu Jiu, am vizitat multe dintre lucrările domnului sculptor. Îi ştiu şi biografia, ştiu ce a făcut pentru poporul românesc".



Întrebată ce a impresionat-o la opera lui Brâncuşi, Irina Rimes a declarat..."Am început să citesc şi despre alte lucrări, Poarta Sărutului şi multe alte lucrări care m-au fascinat că nu erau ceea ce... nu reprezentau ceea ce... cum se numesc".



Ministrul Culturii de la Bucureşti, Bogdan Gheorghiu, susţine că Irina Rimes a fost aleasă drept ambasadoare a Zilei Brâncuşi pentru a atrage tinerii către cultură.



"Ce persoană putea fi mai potrivită decât Irina Rimes, care are atâţia admiratori pe reţelele de socializare, să fie pentru noi un promotor pentru Ziua Brâncuşi?", a precizat Bogdan Gheorghiu, ministrul român al Culturii.



La final, Irina a fost întrebată cum va promova efectiv evenimentul pentru care a fost aleasă ca promotor: "Eu ce ştiu să fac? Să vorbesc şi să cânt. Mai puţin să vorbesc, mai mult să cânt".

Dar a ţinut să precizeze că nu va lansa o piesă specială cu ocazia acestui eveniment, ci doar va posta diferite mesaje pe conturile de socializare.



Am încercat să luăm legătura cu Irina Rimes pentru a ne oferi o reacţie, însă un reprezentant al echipei sale ne-a scris într-un mesaj că Irina nu este dispusă momentan să discute despre acest subiect.

Interpreta a reacţionat însă pe Facebook. "Nu mai citiți toate articolele care circulă pe internet cu titluri din cuvinte scoase din context. Mâine, după ce trece febra, vom vorbi și noi despre lucruri relevante, cum ar fi evenimentul din 19 februarie de la Muzeul Naţional de Artă", a scris artista pe contul său.



Ministerul român al Culturii organizează o serie de evenimente dedicate celor 144 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi. Printre acestea, un spectacol high-tech cu holograme 3D ale sculptorului şi ale lucrărilor sale, deschiderea muzeului naţional Constantin Brâncuşi şi vizite ghidate la operele din Târgu Jiu.