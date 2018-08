Iranul şi-a prezentat primul avion de luptă (VIDEO)

Iranul şi-a prezentat, marţi, primul avion de luptă, cu ocazia unei parade la Teheran, iar preşedintele Hassan Rohani a dat asigurări că forţa militară a ţării sale vizează doar să descurajeze inamicii, relatează AFP, citează digi24.ro.

Televiziunea de stat l-a arătat pe preşedintele Rohani aşezat în cockpitul avionului, numit "Kowsar".

Potrivit agenţiei de presă iraniene Tasnim, acest avion de vânătoare - de fabricaţie 100% iraniană - dispune de echipamente tehnice "de vârf", inclusiv de radare polivalente. Aeronava a fost testată cu succes, iar o demonstraţie de zbor a fost difuzată de unele publicaţii oficiale.

"Atunci când vorbesc despre aptitudinea noastră de a ne apăra, asta înseamnă că noi căutăm o pace durabilă. Unii cred că atunci când îţi sporeşti forţa militară cauţi războiul. Însă noi căutăm mai degrabă pacea şi nu vrem războiul. Dacă nu avem mijloace de disuasiune, asta va da undă verde altora să intre în această ţară", a declarat președintele Hassan Rohani.

An introduction to Kowsar Fighter Jet (in Persian)pic.twitter.com/f0ynpkykQC