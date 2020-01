Iranul a lansat atacuri cu rachete balistice asupra a două baze militare din Irak unde staţionează soldați americani (VIDEO)

La cinci zile după eliminarea generalului Qassem Soleimani, Iranul a declanşat miercuri riposta împotriva Statelor Unite lansând rachete asupra a două baze militare din Irak unde staţionează soldaţi americani, comentează AFP, citat de agerpres.ro.

Potrivit Pentagonului, peste 12 rachete au fost lansate din Iran împotriva bazelor Ain al-Assad şi Erbil.

Video circulating of Missiles flying from #Iran to #Iraq hitting US base: pic.twitter.com/VEVJbWlVNx