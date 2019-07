Iranul a asistat un petrolier străin defect în Golful Persic

Mai multe ambarcaţiuni ale marinei iraniene au asistat un petrolier străin care avea nevoie de reparaţii, în Golful Persic, a transmis marţi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Iran.

„Purtătorul de cuvânt Abbas Mousavi a transmis că un petrolier internaţional a avut probleme tehnice în Golful Persic. După ce au primit cererea de asistare, forţele marine iraniene l-au tractat în apele teritoriale iraniene pentru a efectua reparaţiile necesare”, conform ISNA.

Un petrolier din Emiratele Arabe Unite este dispărut de două zile în Strâmtoarea Hormuz, iar Administraţia Donald Trump suspecta că nava a fost capturată de Iran.

Petrolierul MT Riah, deţinut de Emiratele Arabe Unite şi aflat sub pavilion panamez, este dispărut de două zile în Strâmtoarea Hormuz, situată la intrarea în Golful Persic, informează cotidianul The Washington Post.

Ultima dată, petrolierul a fost observat în apropierea Insulei iraniene Qeshm, unde se află o bază militară a Gardienilor Revoluţiei. Nu este clar ce s-a întâmplat cu nava, care se îndrepta spre Portul Sharjah, situat în Emiratele Arabe Unite, înainte de a vira brusc spre apele teritoriale iraniene.

Un oficial militar american a declarat sub protecţia anonimatului pentru agenţia Associated Press că Administraţia de la Washington "are suspiciuni" că petrolierul dispărut a fost capturat de Iran.

"Este posibil să se fi defectat şi să fi fost tractat spre port. Dar, cu cât mai mult este timpul în care nu există contacte, cu atât sunt motive de preocupare", a subliniat oficialul american, scrie mediafax.ro