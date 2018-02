Irakul are nevoie de 88 de miliarde de dolari pentru reconstrucţie după războiul cu ISIS

foto: libertatea.ro

Reconstrucţia Irakului după trei ani de război cu organizaţia jihadistă Stat Islamic va necesita fonduri de 88,2 miliarde de dolari (71,9 miliarde de euro), a declarat luni ministrul irakian al planificării, Salman al-Jumeili, în deschiderea conferinţei internaţionale care a început luni în Kuweit, relatează AFP şi Reuters.



"Pe baza unui studiu de evaluare efectuat de experţi irakieni şi internaţionali, am estimat că necesităţile totale de reconstrucţie în Irak se ridică la 88,2 miliarde de dolari", a indicat Salman al-Jumeili.



Circa 22 miliarde de dolari vor fi necesare pe termen scurt şi încă 65 de miliarde pe termen mediu, urgenţa constituind-o în special construcţia de locuinţe, a precizat Qusay Adulfattah, director general în Ministerul Planificării.



Timp de trei zile, sute de responsabili politici, ONG-uri şi reprezentanţi ai sectorului privat sunt aşteptaţi la conferinţa menită să permită strângerea de fonduri pentru reconstrucţia Irakului.



Irakul, devastat începând din anii 1980 de conflicte repetate şi de un îndelungat embargou, mai ales după invadarea Kuweitului în 1990, a anunţat în urmă cu două luni 'sfârşitul' războiului cu jihadiştii Statului Islamic, care puseseră stăpânire în 2014 pe o treime din teritoriul ţării, ameninţându-i însăşi existenţa.



Luni dimineaţă, într-o reuniune de experţi de nivel înalt, irakienii au confirmat că ţara lor are nevoie de investiţii uriaşe pentru a restabili serviciile de bază în mai multe provincii.



"Am lansat programe de reconstrucţie (...) dar ceea ce am realizat este sub 1% din ceea ce Irakul are nevoie", a declarat Mustafa al-Hiti, preşedintele fondului de reconstrucţie pentru zonele afectate de luptele cu jihadiştii.



"Mai mult de 138.000 de case au fost avariate, jumătate dintre ele fiind complet distruse", a arătat responsabilul, precizând că 2,5 milioane de irakieni sunt în continuare strămutaţi.



Luni, conferinţa le va da cuvântul mai ales experţilor şi ONG-urilor, care vor lua în discuţie în special situaţia umanitară din ţară.



Ziua a doua va fi dedicată sectorului privat, iar în ultima, miercuri, statele participante îşi vor anunţa contribuţiile financiare.



Conform viceministrului de externe kuweitian, Khaled al-Jarallah, la conferinţă este aşteptată participarea a peste 2.000 de companii şi oameni de afaceri.