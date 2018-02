Irak are nevoie de 88.2 de miliarde de dolari pentru a se reconstrui, după mai mulți ani de război împotriva Statului Islamic

Irakul are nevoie de 88.2 miliarde de dolari pentru a se reconstrui. Irak are nevoie de 88 de miliarde de dolari pentru a se reconstrui, după mai mulți ani de război împotriva Statului Islamic, a spus Ministrul Planifircării Salman al-Jumaili, luni, la o conferință internațională despre reconstrucția țării în Kuweit.

Irak speră să adune miliardele de dolari în cele trei zile în timp ce țara încă tremură, după războiul împotriva Statului Islamic și luptele duse împotriva grupului jihadist.

Bagdad a declarat victorie împotriva jihadiștilor în decembrie, după trei ani de război care au măcinat țara din orientul mijlociu.

Estimarea celor 88.2 miliarde de dolari se bazează pe un studiu făcut de experți internaționali și din Irak, a declarat ministrul.

Qusai Abdelfattah, directorul general la Ministerul Planificației, a declarat că 22 de miliarde dintre acele fonduri sunt necesare imediat, iar restul pe termen mediu.

”Am început un proces de reconstrucție în zonele afectate de război, dar ceea ce am realizat este sub un procent din ceea ce are nevoie nevoie Irak.

El a mai declarat că fondurille de care e nevoie urgent vor reconstrui infrastructura necesară în multe provincii.

”Avem mai mult de 138.000 de case dărâmate, mai mult de jumătate din acest număr sunt rase de pe fața pământului”, a mai spus Hiti.